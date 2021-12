Elon Musk sort un tout-petit et ramollit la foule pour l’honneur de la personne de l’année TIME

Elon Musk peut lire une pièce – devancer les gémissements et les regards au-dessus de lui en étant nommé Personne de l’année par TIME en saupoudrant d’adoration sur la cérémonie … avec l’aimable autorisation de son enfant.

Le chef de Tesla et de SpaceX est venu pour une séance de questions-réponses lundi soir à New York, peu de temps après qu’il a été annoncé qu’il était la personne numéro 1 de TIME pour l’ensemble de 2021. Son entrée s’est avérée être une grande fête d’amour père-fils, ‘ cause EM trotté X A-12 pour l’assise.

Bienvenue à NYC X Æ A-12 Musk et @elonmusk ! ️ pic.twitter.com/H7oF8gdsp7 – Marc Benioff (@Benioff) 14 décembre 2021 @Benioff

C’est assez hilarant… dès qu’Elon entre dans la pièce avec X dans le bras, à peu près tout le monde laisse échapper les « awwww » attendus en présence de n’importe quel bambin.

L’apparence de X a définitivement atténué toute tension potentielle qui aurait pu exister parmi les journalistes et les spectateurs là-bas …

« Ma carrière, c’est Mars et les voitures. » Regardez: Personne de l’année 2021 de TIME @elonmusk en conversation avec le rédacteur en chef de TIME @efelsenthal #TIMEPOY https://t.co/wqUyLNidTg pic.twitter.com/yjufWhH9bA – TIME (@TIME) 14 décembre 2021 @TIME

Personne n’aurait probablement fait une scène ou quoi que ce soit, mais amener X avec lui est définitivement un bon coup de pub de la part de papa.

Quant à l’interview elle-même, Elon a parlé de beaucoup de choses – y compris s’il considérait les voitures ou les fusées plus importantes, et s’il se lancerait un jour dans l’espace comme son rival milliardaire, Jeff Bezos.

Pendant ce temps, le jeune X était sur son meilleur comportement (pour la plupart) … sans trop s’inquiéter, et en écoutant ses pops en discuter dans ce qui était presque certainement un nouvel environnement pour lui.

En parlant de bébé X, sa mère est intervenue sur la grande photo de couverture d’Elon … en écrivant: « Et, il s’est aussi coupé les cheveux pour cette photo – icône. » Ils peuvent ne plus être ensemble, mais elle semble toujours avoir de l’amour pour son bébé papa – à moins que ce ne soit totalement sarcastique. ??