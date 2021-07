Elon Musk soutient Epic, les frais de l’App Store de Google sont une «taxe mondiale de facto sur Internet»

in

Elon Musk a soutenu Epic Games dans sa bataille contre Apple vendredi. Il a tweeté son soutien au créateur de Fortnite et a condamné les frais de l’App Store.

Elon Musk tweete le support pour Epic Games

M. Musk a déclaré que “les frais de l’App Store d’Apple sont de facto une taxe mondiale sur Internet”, avant d’ajouter “Epic a raison”.

Nous attendons toujours le verdict du procès Epic vs Apple qui, selon la juge Yvonne Gonzalez Rogers, mettra “un certain temps” à se décider et à s’annoncer. Pendant ce temps, ce n’est pas la première fois que le fondateur de Tesla utilise sa présence en ligne pour aborder des questions controversées.