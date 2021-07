Elon Musk suggère en plaisantant une fonctionnalité Dogecoin qui pourrait conduire à l’exploitation minière de Tesla DOGE

Elon Musk, le PDG de Tesla, a récemment une fois de plus montré son soutien à Dogecoin (DOGE / USD), bien qu’en plaisantant. Dans un tweet récent, Musk a suggéré que les voitures Tesla pourraient obtenir une fonctionnalité qui leur permettrait de rendre DOGE chaque fois qu’un chien Shiba Inu passe devant la voiture dans la rue.

Peut-être que si elle voit un Shiba Inu, la voiture rend un Dogecoin… – Elon Musk (@elonmusk) 13 juillet 2021

Encore une fois, cela a suscité de nombreux débats sur la nature de l’idée de Musk et sur la question de savoir si le PDG de Tesla réaffirme son soutien à Dogecoin ou envisage d’adopter un autre memecoin, SHIB. Certains ont même suggéré que cela pourrait être un indice subtil que Tesla pourrait commencer à exploiter DOGE.

Les blagues de Musk sur Twitter ne sont pas toujours que des blagues

Bien sûr, tout cela n’est que spéculation de la communauté, et le tweet de Musk n’est probablement qu’une blague. Cela dit, la frontière est mince entre les blagues et un signe avant-coureur de plans et de fonctionnalités réels que Musk pourrait décider de mettre en œuvre. Après tout, il a fait allusion à des choses dans des blagues présumées dans le passé, comme son tweet du poisson d’avril disant que SpaceX enverra Dogecoin sur la Lune.

Naturellement, c’était une idée ridicule et presque tout le monde l’a pris comme une blague. Peu de temps après, cependant, il a été annoncé que Musk n’utiliserait que Dogecoin pour lancer un satellite dans l’espace en 2022. Depuis lors, la communauté a appris à analyser attentivement les tweets de Musk et à ne rien prendre pour une simple blague.

Musk a également plaisanté sur la création d’un bain à remous qui fonctionnerait avec l’exploitation minière DOGE, et beaucoup ont commencé à le pousser à accepter DOGE comme mode de paiement pour Tesla, ce que ni Musk ni la société n’ont abordé, ce que de nombreux membres de la communauté considèrent comme très suspect. .

Le soutien de Musk à DOGE va encore plus loin, puisque son fils, X Æ A-12, né en mai 2020, est devenu l’une des plus grandes baleines DOGE. Musk a révélé en février de cette année qu’il avait acheté une quantité non divulguée de DOGE pour son fils, et l’a même appelé en plaisantant un petit garçon, qui n’a jamais dit une seule fois “vendre”. Donc, personne ne sait vraiment jusqu’où Musk est prêt à aller pour soutenir DOGE, donc avoir Tesla le saper à chaque fois qu’un Shiba Inu passe serait loin d’être la chose la plus étrange qu’il ait jamais faite.

