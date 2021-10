Elon Musk traîne sans pitié Tim Cook sur le chiffon de nettoyage d’Apple à 19 $

Le PDG et fondateur de Tesla, Elon Musk, a impitoyablement trollé Tim Cook sur Twiter sur le nouveau chiffon de nettoyage d’Apple à 19 $.

Cook a posté vendredi pour célébrer le nouveau magasin d’Apple à Istanbul en déclarant :

Présentation d’Apple Bağdat Caddesi, notre magnifique nouveau magasin à Istanbul. Nous sommes heureux de faire partie de cette communauté dynamique et nous avons hâte d’accueillir les clients dans ce nouvel espace spectaculaire.

Musk a répondu au tweet en déclarant « Venez voir l’Apple Cloth TM » à la grande joie d’Internet.

Musk se moquait bien sûr du nouveau chiffon de nettoyage Apple que la société vend désormais sur son site Web. Parallèlement à ses nouveaux MacBook Pro (2021) et AirPods 3, Apple a discrètement sorti un nouveau chiffon de polissage non abrasif pour nettoyer tout écran Apple qui coûte 19 $. Depuis le site de l’entreprise :

Fabriqué avec un matériau doux et non abrasif, le chiffon de polissage nettoie tout écran Apple, y compris le verre nano-texturé, en toute sécurité et efficacement.