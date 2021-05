Elon Musk: Un scientifique a prédit dans un livre de 1953 comment un homme du même nom conduirait les humains sur Mars | Bizarre | Nouvelles

Le projet Mars, écrit par Wernher Von Braun, a apparemment prophétisé la montée au pouvoir du milliardaire Elon Musk – et son ambition multi-planétaire. Le spécialiste allemand des fusées et architecte spatial a écrit en 1953 que le leader de Mars s’appellerait «Elon».

Le travail scientifique non romanesque a été décrit comme «le livre le plus influent sur la planification des missions humaines sur Mars».

L’utilisateur de Twitter, Toby Li, a attiré l’attention sur la prédiction bizarre de décembre 2020 en répondant à l’un des tweets d’Elon Musk sur le destin.

En tweetant une photo du livre scientifique non romanesque, M. Li a écrit: «En parlant de destin, saviez-vous que le livre de Von Braun de 1953,« Mars Project », faisait référence à une personne nommée Elon qui amènerait des humains sur Mars? Jolies dingues. “

Le PDG de SpaceX et Tesla a annoncé en octobre dernier qu’il espérait envoyer une mission spatiale habitée sur Mars en 2024.

M. Musk a également déclaré qu’il aimerait être enterré sur Mars, déclarant à un public lors d’une interview sur scène en décembre: «Écoutez, nous allons tous mourir un jour.

“Donc si tu vas mourir un jour, je me dis, d’accord, est-ce que je veux être enterré sur Mars ou sur Terre? Je suis comme, Mars a l’air cool! Né sur Terre, meurs sur Mars.”

Hier, SpaceX a fait atterrir avec succès son prototype Starship SN15 pour la première fois – une étape énorme pour l’avenir du vol spatial.

Lors d’un test en vol, le prototype de fusée s’est lancé à plus de six miles dans le ciel avant de se réorienter et d’atterrir verticalement sur Terre.

Les quatre derniers prototypes ont été réduits en miettes à l’atterrissage, ce qui fait de ce dernier résultat une étape importante pour M. Musk.

Pour renforcer la preuve de la prédiction, un autre utilisateur de Twitter, Pranay Pathole, a tweeté la page traduite en anglais qui mentionne Elon.

Dans un document de recherche de la NASA de 2001, intitulé Eyes on the Red Planet: Human Mars Mission Planning, 1952-1970, l’auteur Annie Platoff a écrit: “La figure la plus influente de l’histoire de la planification de la mission humaine sur Mars est Wernher Magnus Maximilian von Braun.”

Elle a déclaré à propos du livre: “Alors qu’il travaillait pour l’armée à Fort Bliss, au Texas, von Braun a commencé à travailler sur ce qui allait devenir le livre le plus influent sur la planification de missions humaines sur Mars.”

Le mois dernier, SpaceX a remporté un contrat de 2,9 milliards de dollars de la NASA pour envoyer des humains sur la lune.

Les concurrents de SpaceX, Blue Origin et Dynetics, ont critiqué la décision de la NASA et accusé l’agence spatiale d’avoir «déplacé les buts à la dernière minute».

Le contrat a été suspendu jusqu’à ce que le US Government Accountability Office (GAO) ait résolu «tous les litiges en suspens liés à ce marché», a déclaré un porte-parole de la NASA.