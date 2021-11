Elon Musk utilise un sondage Twitter pour décider de l’avenir de son action Tesla

Elon Musk a demandé samedi à ses 62,5 millions de followers sur Twitter de déterminer l’avenir d’une partie de ses avoirs Tesla.

Les sondages Twitter sont cependant informels et Musk a précédemment déclaré qu’il était susceptible de vendre « un énorme bloc » de ses options au quatrième trimestre.

Lors d’une apparition à la Code Conference en septembre, Musk a déclaré qu’à l’expiration de ses options d’achat d’actions chez Tesla, son taux d’imposition marginal sera supérieur à 50% et qu’il prévoyait déjà de vendre bientôt.

« J’ai un tas d’options qui expirent au début de l’année prochaine, donc … un énorme bloc d’options se vendra au quatrième trimestre – car je dois le faire ou elles expireront », a déclaré Musk lors de la conférence.

D’autres membres actuels et anciens du conseil d’administration de Tesla, dont Robyn Denholm, Kimbal Musk, Ira Ehrenpreis et Antonio Gracias, ont également vendu des centaines de millions de dollars de leurs actions Tesla depuis le 28 octobre, alors que les actions de la société se redressaient.

Les actions ont grimpé après un troisième trimestre record pour Tesla et l’annonce de la société de location de voitures Hertz qu’elle commandait 100 000 véhicules Tesla pour sa flotte. Musk a attendu une semaine après que Hertz a fait son annonce pour préciser que Tesla n’avait pas encore signé de contrat avec la société de location de voitures. Avant de faire cette déclaration, il s’est moqué des investisseurs qui étaient à découvert des actions de Tesla sur Twitter, en écrivant : « Tesla Hertz shorts ».

Depuis l’annonce de Hertz, les actions de Tesla ont augmenté d’environ 34%, tout comme la valeur nette d’Elon Musk.

Selon le directeur de la recherche d’InsiderScore, Ben Silverman, Tesla avait un peu plus d’un milliard d’actions en circulation fin octobre. Si Musk exerçait ses options aujourd’hui, le nombre d’actions en circulation augmenterait d’un peu plus de 2%, a calculé InsiderScore. Silverman prédit que l’effet sur les actionnaires sera minime, en partie parce que les ventes ne seront pas une surprise.

« Musk continuera probablement à parler de ce qu’il fait – exercer les options parce qu’elles sont sur le point d’expirer, vendre des actions en raison de l’énorme facture fiscale et de la liquidité des actions Tesla », a-t-il déclaré.

Suggérant qu’il répondait en fait aux critiques selon lesquelles il aurait évité de payer sa juste part d’impôts, plutôt que de simplement gérer ses avoirs en options, le PDG de Tesla a demandé samedi aux utilisateurs de décider s’il devait ou non détenir ou vendre 10% de ses actions.

« On a beaucoup parlé ces derniers temps des gains non réalisés comme moyen d’évasion fiscale, je propose donc de vendre 10 % de mes actions Tesla. Êtes-vous en faveur de cela ? » il a dit. Musk a ajouté une fonction de sondage, afin que les utilisateurs puissent voter « Oui » ou « Non ».

« Je respecterai les résultats de ce sondage, quel qu’en soit le sens », a ajouté Musk, l’une des personnes les plus riches du monde. Il n’était pas immédiatement clair à quoi correspondrait cette vente proposée. En décembre dernier, Musk détenait environ 22,4% des actions en circulation de la société.

Les milliardaires peuvent bénéficier de stratégies d’évasion fiscale non proposées aux personnes dont les revenus proviennent de revenus salariaux conventionnels. La richesse extrême est souvent largement basée sur la valeur croissante des actions et des biens immobiliers qui ne sont pas considérés comme imposables à moins que ces actifs ne soient vendus.

Plus tôt cet été, ProPublica, un site d’informations d’investigation, a rendu compte de la facture fiscale de Musk dans le cadre d’une analyse massive des finances des milliardaires. Le point de vente a constaté que la facture d’impôt sur le revenu de Musk s’élevait à zéro en 2018. Musk a ensuite riposté, affirmant que le reportage était « difficile » et « trompeur ». Il a ajouté que le nombre était si bas parce qu’il ne perçoit pas de salaire, donc sa rémunération en espèces est proche de zéro.

« Notez que je ne prends aucun salaire en espèces ou bonus de n’importe où. Je n’ai que des actions, donc la seule façon pour moi de payer des impôts personnellement est de vendre des actions », a-t-il déclaré samedi.

Parmi ses avoirs considérables, Musk a des options sur 22 862 050 actions à 6,24 $ qui expirent le 13 août 2022. Ces options lui ont été attribuées en 2012.

