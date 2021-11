Elon Musk vend pour 3,7 milliards de livres sterling d’actions Tesla après un sondage – « Je respecterai les résultats ! » | Monde | Nouvelles

Deux dossiers réglementaires distincts ont révélé qu’Elon Musk, 50 ans, avait vendu des actions d’une valeur de 3,7 milliards de livres sterling. L’argent généré par la vente d’environ 3,6 millions et 934 000 actions couvrirait les obligations fiscales pour les options d’achat d’actions accordées à M. Musk en septembre.

Les ventes interviennent après que l’entrepreneur d’origine sud-africaine a demandé à ses 63,2 millions d’abonnés sur Twitter s’il devait vendre 10 % des actions de Tesla après que l’on ait beaucoup parlé de « plus-values ​​non réalisées comme moyen d’évasion fiscale ».

Environ 3,5 millions d’utilisateurs de Twitter ont répondu au sondage de M. Musk.

Les utilisateurs ont opté pour que M. Musk vende 10% de ses actions avec une marge considérable – 57,9% à 42,1%.

Malgré sa vente d’actions, Musk détient toujours environ 170 millions d’actions du constructeur de voitures électriques.

JUST IN : Une union inattendue annoncée entre les États-Unis et la Chine à la COP26 : « Plus d’accord que de divergence »

Sky News a souligné que la vente faisait suite à des rapports que les sénateurs démocrates de Capitol Hill avaient proposé d’introduire une taxe sur les actions des milliardaires et d’autres actifs négociables.

Ils espèrent également mettre fin à une échappatoire qui a permis aux milliardaires de reporter l’impôt sur les gains en capital.

Sous son sondage Twitter, le fondateur de SpaceX a ajouté : « Je respecterai les résultats de ce sondage, quelle que soit la manière dont il se déroulera. »

Musk, qui est en tête de la liste des riches milliardaires en temps réel de Forbes, a poursuivi en soulignant qu’il n’était pas payé en espèces par Tesla.

LIRE LA SUITE : Abandonnez cet engagement ! Les États-Unis éclatent de fureur alors que Boris est sur le point de devenir nucléaire

Cependant, les actions de la société ont légèrement rebondi depuis.

Sky News affirme que le stock a augmenté de 4,3% mais reste en baisse de 12,6% pour la semaine.