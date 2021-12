Elon Musk vend sa maison pour 23 millions de livres sterling pour vivre dans une boîte de 37 000 livres sterling : « C’est spécial » | Sciences | Nouvelles

Le site Web répertorie la propriété comme ayant une « cuisine cinq étoiles avec un espace pour un chef personnel », une bibliothèque, une salle à cocktails et un système de sécurité haut de gamme.

La liste se lit comme suit : « Rare opportunité de posséder l’une des plus grandes parcelles de terrain, plus de 47 acres, sur la péninsule de San Francisco avec une vue imprenable sur la baie de SF et les toits de la ville. »

Plus tôt cet été, M. Musk a annoncé via Twitter qu’il était « ravi » de vendre sa dernière maison, ajoutant : « Il suffit d’aller dans une famille nombreuse qui y vit. C’est un endroit spécial.

Avec toutes les propriétés de M. Musk vendues, il vit maintenant à l’intérieur d’une maison préfabriquée qu’il loue à SpaceX à Boca Chica.