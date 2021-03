Elon Musk veut que Coinbase répertorie Dogecoin alors que l’adoption de la crypto-monnaie se développe – Altcoins Bitcoin News ⋆ Crypto new media

Le PDG de Spacex et Tesla, Elon Musk, a de nouveau tweeté en faveur du dogecoin. Il veut que l’échange de crypto Coinbase répertorie la crypto-monnaie et dit qu’il obtiendra un Shiba Inu, la race de chien présentée comme le visage du dogecoin. Pendant ce temps, l’adoption de la pièce augmente, préconisée par des célébrités comme Mark Cuban.

Elon Musk veut que Coinbase répertorie les Dogecoin

Elon Musk souhaite que l’échange de crypto-monnaies Coinbase ajoute le dogecoin à sa liste de crypto-monnaies prises en charge.

Une question a été adressée à Musk vendredi sur Twitter à propos de la liste des dogecoins de Coinbase. L’utilisateur a écrit: «Bonjour Elon, j’ai vu un rapport selon lequel Coinbase a été utilisé pour l’achat de Tesla BTC (belle entrée btw). Pensez-vous que Coinbase devrait activer le dogecoin sur sa plate-forme? Cela permettrait à de nombreuses personnes d’accéder facilement à DOGE. » Le PDG de Spacex a simplement répondu: «Oui» avec un point d’exclamation.

Coinbase ne prend actuellement pas en charge le dogecoin, une pièce mème comportant un Shiba Inu. L’échange cryptographique devrait devenir public via une liste directe sur Nasdaq. Sa valorisation a bondi à plus de 100 milliards de dollars avant l’introduction en bourse.

Samedi, Musk a tweeté «L’après-midi du jour des Doges» et a décrit «l’origine de l’après-midi du jour des Doges». Le PDG de Tesla a écrit: «Les anciens Romains ont sacrifié un dogecoin au début des Doges Days pour apaiser la rage de Sirius, croyant que l’étoile était la cause du temps chaud et sensuel.»

Il a continué:

Pourquoi es-tu si dogmatique, demandent-ils… Je reçois un #resistanceisfutile Shiba Inu.

Musk a été élu PDG de dogecoin dans un sondage Twitter de 2019, mais il a précédemment déclaré que tous ses tweets liés au dogecoin ne sont pas destinés à être pris au sérieux. «Parfois, je fais des blagues sur le dogecoin, mais elles sont censées être des blagues. Dogecoin a été fait comme une blague pour se moquer des crypto-monnaies. De toute évidence », a révélé Musk lors d’une interview au Clubhouse où il a également parlé de Gamestop au PDG de Robinhood.

L’adoption de Dogecoin a été stimulée par les divers tweets de Musk et le soutien de célébrités, telles que la star de Shark Tank, Mark Cuban. Bitpay a récemment ajouté DOGE à sa liste de crypto-monnaies prises en charge et un nombre croissant de guichets automatiques cryptographiques prennent désormais en charge le dogecoin.

L’équipe NBA cubaine, les Dallas Mavericks, a accepté le dogecoin pour les billets et les marchandises via Bitpay. Le 6 mars, il a tweeté:

Les Dallas Mavericks ont effectué plus de 20 000 transactions en dogecoins, faisant de nous le plus grand marchand de dogecoins au monde.

«Nous vous remercions tous et pouvons seulement dire que si nous vendons 6 556 000 000 de dogecoins supplémentaires de Mavs Merch, le dogecoin atteindra certainement 1 $», a-t-il ajouté. Au moment de la rédaction de cet article, le prix de DOGE est inférieur à 0,06 $.

Pendant ce temps, le taureau bitcoin Mike Novogratz dit que Cuban fait une erreur en laissant les fans de son équipe sportive payer avec du dogecoin. «Je pense que Mark fait une erreur là-bas. Il serait mieux avec 15 autres moyens de payer ses billets », a déclaré Novogratz, faisant part de ses inquiétudes sur le fait que les investisseurs pourraient être blessés en empilant des fonds en dogecoin. «Mettons les gens dans les meilleures choses, pas, vous savez, ces blagues», a suggéré le PDG de Galaxy Digital.

Pensez-vous que Coinbase devrait lister les dogecoins? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons