Elon Musk veut que les régulateurs laissent voler les crypto-monnaies

Elon Musk, PDG de Tesla, a déclaré qu’il vaudrait mieux que les régulateurs américains autorisent les crypto-monnaies. L’amateur de Bitcoin (BTC / USD) et Dogecoin (DOGE / USD), commentant la réglementation américaine stricte, a déclaré que les actifs ne sont pas la “seconde venue du messie” et que les régulateurs américains devraient permettre aux crypto-monnaies de voler.

La réglementation pourrait freiner la croissance

Musk a ajouté qu’une intervention fréquente des régulateurs pourrait ralentir la croissance de l’industrie de la cryptographie.

Dans une interview à la Code Conference à Los Angeles, Musk a déclaré qu’il n’était pas possible de détruire les crypto-monnaies, mais que le gouvernement devrait « ralentir leur progression ».

Cependant, ce sont des conseils que les régulateurs peuvent ne pas être disposés à suivre. Le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, a déclaré que la réglementation était cruciale pour l’industrie de la cryptographie, car son absence pourrait entraîner le risque de perdre la confiance du public.

Certains passionnés de crypto veulent une régulation légère

Certains passionnés de crypto et leaders de l’industrie ont également partagé le point de vue des régulateurs, bien qu’à une échelle plus légère. Ils ont fait valoir que garder un œil sur le marché de la cryptographie pourrait donner aux investisseurs un sentiment de protection et de clarté.

Certaines sociétés basées sur la cryptographie ont déjà commencé à se préparer pour s’adapter aux changements réglementaires à venir dans l’industrie de la cryptographie. Certains proposent également un cadre réglementaire qui sera adapté à l’industrie. Par exemple, Coinbase s’apprête à lancer une démarche réglementaire auprès des autorités.

Le co-fondateur de PayPal, Mark Cuban, souhaite que les régulateurs fournissent des politiques qui vérifient les cas de fraude dans l’industrie.

Mark pense qu’un cadre réglementaire approprié pour la crypto-monnaie peut réduire “les erreurs et la latence” dans le système financier.

Sur l’interdiction des crypto-monnaies en Chine

Elon Musk a également commenté la répression actuelle de l’exploitation minière et du commerce de crypto-monnaie en Chine. Selon lui, l’interdiction est le résultat de la crainte du Parti communiste que les crypto-monnaies ne menacent son contrôle sur l’économie.

“Il semble qu’ils n’aiment pas les crypto-monnaies”, a-t-il affirmé, ajoutant que le gouvernement craignait que les actifs numériques ne réduisent leurs pouvoirs. En conséquence, le gouvernement fait de son mieux pour empêcher une telle situation en interdisant l’extraction de crypto-monnaie dans le pays.

