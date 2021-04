Elon Musk veut vous embaucher même sans diplôme universitaire alors que Tesla cherche à embarquer 10000 personnes

Mardi, Musk avait également exhorté «les ingénieurs, les techniciens, les constructeurs», etc., à déménager au Texas pour des emplois chez SpaceX. (image: reuters)

La prochaine Tesla Gigafactory de 1,1 milliard de dollars à Austin, au Texas, qui produirait Cybertruck, Semi truck, Model 3 berline et Model Y mid-size SUV, cherche à embaucher plus de 10 000 personnes jusqu’en 2022. Il est intéressant de noter que cela inclut des opportunités pour le lycée les diplômés qui n’auront pas besoin d’un diplôme universitaire pour rejoindre l’entreprise automobile la plus précieuse au monde. «Plus de 10 000 personnes sont nécessaires pour Giga Texas juste jusqu’en 2022! – À 5 minutes de l’aéroport -15 minutes du centre-ville – Directement sur le fleuve Colorado », a tweeté Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, partageant un message de« Tesla Owners of Austin », un club de propriétaires de Tesla à Austin, à propos des offres d’emploi.

Tesla a établi des relations avec Austin Community College, l’Université Huston-Tillotson, l’Université du Texas et le district scolaire indépendant de Del Valle, Chris Reilly, directeur du recrutement et du développement de la main-d’œuvre chez Tesla, a déclaré à propos de la dernière campagne de recrutement dans le tweet de Tesla. Propriétaires d’Austin. Reilly a ajouté qu’une partie du travail que Tesla fait avec les collèges locaux consiste à «penser au recrutement d’étudiants qui peuvent obtenir leur diplôme d’études secondaires et commencer une carrière chez Tesla tout en poursuivant leurs études». L’embauche de 10 000 personnes par Tesla doublera de 5 000 personnes que l’entreprise aurait promis l’année dernière.

Le site Web de Tesla compte actuellement plus de 280 postes vacants dans des catégories telles que la fabrication, la conception, l’ingénierie et l’informatique, la finance, la chaîne d’approvisionnement, les services et l’installation d’énergie, et plus encore à l’usine d’Austin. Mardi, Musk avait également exhorté «les ingénieurs, les techniciens, les constructeurs», etc., à déménager au Texas pour des emplois chez SpaceX. «Veuillez envisager de déménager à Starbase ou dans la région de Brownsville / South Padre au Texas et encouragez vos amis à le faire! Les besoins de recrutement de SpaceX en ingénieurs, techniciens, constructeurs et personnel d’assistance essentiel de toutes sortes augmentent rapidement… Starbase augmentera de plusieurs milliers de personnes au cours des deux prochaines années », a-t-il tweeté.

Elon Musk faisait partie des neuf titans technologiques les plus riches des États-Unis, dont Jeff Bezos d’Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook et Larry Page et Sergey Brin de Google, Larry Ellison d’Oracle, Bill Gates, Steve Ballmer et Michael Dell dont la fortune avait bondi de 363 $ pendant Covid. milliards du 5 mars 2020 au 5 mars 2021, selon Bloomberg Billionaires Index. Musk avait mené le peloton avec 118 milliards de dollars ajoutés à sa valeur nette au cours de la période, suivi de Jeff Bezos qui a ajouté 58 milliards de dollars à sa richesse.

