Elon Musk voulait être PDG d’Apple, mais Tim Cook a largué une bombe F sur cette idée

L’histoire entre Tesla et Apple, et entre Tim Cook et Elon Musk, varie en fonction de votre interlocuteur. À un moment donné, Musk a prétendu avoir contacté Cook au sujet de la vente de Tesla à Apple, mais Cook a même refusé de prendre une réunion. Cook, quant à lui, affirme n’avoir jamais parlé à Musk.

Maintenant, le journaliste du Wall Street Journal, Tim Higgins, sort le mois prochain un nouveau livre intitulé Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century, et il raconte une conversation pleine de jurons entre Cook et Musk au sujet de l’acquisition de Tesla par Apple.

Comme détaillé dans une critique du livre publiée aujourd’hui par le Los Angeles Times, Cook et Musk auraient été au téléphone pour discuter du dévoilement du modèle 3 par Tesla et des luttes qui l’ont accompagné. Cook a suggéré qu’Apple rachète Tesla.

Musk aurait été intéressé par cette proposition, mais à une condition : il n’est pas PDG de Tesla, mais entièrement d’Apple. “F- vous”, aurait répondu Cook avant de raccrocher immédiatement l’appel.

Cook pensait apparemment que Musk disait qu’il voulait simplement rester PDG de Tesla grâce à l’acquisition, et non pas devenir entièrement PDG d’Apple.

Interrogé dans une récente interview sur sa relation avec Musk, Tim Cook a expliqué que même s’il n’avait “jamais parlé à Elon”, il avait “une grande admiration et un grand respect” pour Tesla. Apple a également embauché un certain nombre d’employés de Tesla au fil des ans, ce qui a amené Musk à désigner à un moment donné Apple le “cimetière de Tesla”.

Apple est au milieu de ses efforts pour construire une voiture électrique quelconque, qui serait vraisemblablement en concurrence directe avec Tesla.

