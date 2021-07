ElonPeg lance avec succès un jeton BSC avec une plate-forme de prédiction gamifiée prévue Nouveau média crypto

ELONPEG, le premier token lié aux réseaux sociaux sur la Binance Smart Chain, a annoncé sa feuille de route mise à jour Q3/Q4 dans le cadre du projet MESA (Make ElonPeg Sexy Again). Cette feuille de route comprend de nouvelles intégrations de médias sociaux via des oracles de contrats intelligents personnalisés et des applications décentralisées (dApps) pour les événements de prédiction gamifiés.

Prism Crypto LLC, la société basée aux États-Unis à l’origine d’ElonPeg, a déclaré que ces plans faisaient partie de la mission d’ElonPeg consistant à lier les événements des médias sociaux à la tokenomics. Bien que le jeton ait été fondé avec la connexion nommée à Elon, le but derrière cette connexion était d’équilibrer l’effet des événements de médias sociaux sur la demande de jetons en introduisant un moyen vérifiable automatisé et en chaîne de réduire l’offre. Ce mécanisme déflationniste a connu un succès retentissant jusqu’à présent, avec 45% de l’offre totale de jetons “brûlés” uniquement par les tweets à ce jour, et de plus en plus de jetons sont ajoutés au coffre-fort chaque jour.

La société prévoit également de présenter des projets professionnels soutenus par les leaders de l’industrie autour de l’éducation blockchain qui sont liés à ElonPeg et fournir la première véritable académie en ligne pour la sécurité, la sécurité, l’analyse et la technologie blockchain.

Que devons-nous savoir sur ElonPeg ?

ELONPEG est la toute première devise Crypto automatiquement liée aux événements de médias sociaux en temps réel. Plutôt que d’attendre avec impatience les tweets susceptibles de fausser le marché aujourd’hui, nous avons décidé de nous prémunir contre cela en créant des intégrations révolutionnaires pour surveiller Twitter pour chaque tweet, retweet ou réponse du seul et unique Elon. Les tweets entraînent une brûlure massive de l’offre avec une tenue de registres vérifiable sur la chaîne et sur les réseaux sociaux. Chaque tweet, chaque retweet, chaque réponse, à chaque fois.

Plan de croissance massive du volume actuellement en cours, comprenant des publications, des critiques YouTube, des podcasts, des listes d’échanges, etc. Regardez la vidéo du projet MESA pour plus de détails de notre fondateur et développeur principal Steve. Budget de développement sécurisé grâce à une chasse de têtes active pour une équipe étendue et expérimentée afin de créer des marchés de prédiction, des ressources éducatives, etc., également décrits dans la vidéo du projet MESA. Cap dur 600BNB (2BNB max buy-in) Prévente dxSale épuisée en 10 minutes ! Liquidité bloquée pendant 1 an. Coté sur CoinMarketCap et CoinGecko 9% de taxe sur chaque transaction : 3% aux détenteurs, 3% à la liquidité, 3% au marketing, aux événements et à la compensation carbone. 1 000 milliards d’approvisionnement total, 50 % déposés dans le coffre-fort des contrats intelligents au lancement.

Expliquez ce « Vault » et la signification de « Peg » dans le nom

Le contrat « BurnUponTweeting » (audité avec le jeton) qui s’appelle le coffre-fort a commencé avec la moitié de l’offre totale. Chaque fois qu’Elon tweete, la fonction ElonTweeted(tweetId) est appelée, brûlant 0,3% (réglable) de l’approvisionnement Burn Vault. De nouveaux jetons ont été alloués au coffre-fort depuis le lancement du portefeuille marketing, des réflexions et des programmes de rachat et de gravure. The Vault reste en circulation grâce à des fonctions innovantes de réflexion et de récupération, toutes activées par contrat sur la base des tweets d’Elon.

Source de l’image : https://imgur.com/a/kkOvHOq

Chaque tweet, retweet ou réponse d’Elon est récupéré en quelques minutes, lançant un processus entièrement automatisé qui brûle le montant requis, distribue les réflexions aux détenteurs, stocke l’identifiant du tweet dans l’enregistrement de la transaction de gravure et envoie des alertes au canal Telegram et à Twitter. .

Dans quelle mesure ElonPeg est-il sûr ?

Comme toujours, le monde de la crypto et le BSC peuvent être semés d’escroqueries et de pots de miel. Faites vos propres recherches, prenez un moment pour discuter avec l’équipe de Telegram, tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir à l’aise. L’équipe est très réactive et extrêmement serviable et compétente et le télégramme est très vivant.

Avec plus de 4000 titulaires, ELONPEG prend la sécurité au sérieux. Tous les contrats et le portefeuille de développement/marketing ont été créés à partir d’un portefeuille matériel Ledger. Le contrat Vault a été créé pour garantir que la moitié de l’approvisionnement est disponible et reste en circulation, mais pas dans un portefeuille non sécurisé et déverrouillé. L’équipe a effectué d’innombrables tests sur Testnet et des révisions avec des auditeurs pour s’assurer que tout est exactement comme il se doit pour la prévente, le lancement et un avenir réussi.

Bon je suis vendu ! Qu’en est-il de la feuille de route et des plans de croissance ?

Lancé avec un produit fonctionnel sous la forme d’un contrat intelligent automatisé lié à des événements sur les réseaux sociaux, le projet a déjà commencé à attirer de plus en plus d’amateurs de crypto actifs.

Avec une feuille de route récemment mise à jour, l’équipe ElonPeg travaille à développer une toute nouvelle approche du jalonnement avec sa plate-forme de prédiction gamifiée qui est construite autour de pools innovants liés aux médias sociaux pour «mettre en gage» leur jeton BEP20 contre certains résultats prévus en échange de multiplicateurs de réflexion récompenses.

À l’heure actuelle, le jeton ElonPeg est disponible à l’échange sur Pancakeswap. Vous pouvez l’ajouter à votre liste de surveillance sur CoinMarketCap ou Coingecko. L’équipe d’ElonPeg a récemment annoncé le « Projet MESA » pour discuter de la feuille de route mise à jour et du développement à court et moyen terme du projet sur le marché actuel.

ElonPeg et le projet MESA – Rendre ElonPeg sexy à nouveau