Eloquii, The Curvey Fashionista révèle les gagnants du prix Cultivate – WWD

Eloquii et The Curvy Fashionista ont dévoilé les gagnants du Cultivate Award, une initiative qui soutient et nourrit la prochaine génération de créateurs indépendants BIPOC dans la communauté de la mode grande taille, dimanche soir.

La gagnante, Melissa Mercedes, recevra un grand prix d’une subvention de 10000 $, un programme de mentorat professionnel d’un an et une collection capsule conçue avec et vendue sur Eloquii.com en 2022.

Les deux finalistes sont A’Shontay Hubbard et Courtney Smith, qui reçoivent chacun une subvention de 2500 $ d’Eloquii, une bourse de 1000 $ de Fiverr et une session sur la stratégie juridique et de protection de la marque de The Influencer Attorney.

Hubbard, fondateur de Christian Omeshun, est le lauréat du «Voter’s Choice», qui a été sélectionné par le public au cours du mois d’avril. Elle recevra un prix en espèces supplémentaire de 1 000 $.

Eloquii appartient à Walmart.

Mercedes a fondé son label indie plus-size éponyme en tant que designer complètement autodidacte en 2016. Bien qu’elle ait obtenu une maîtrise en orientation scolaire et ait aidé à préparer les étudiants aux entretiens d’embauche, elle a réalisé qu’elle voulait se concentrer davantage sur l’autonomisation des gens grâce à la mode. Elle a commencé par coiffer ses amis et sa famille et a créé une entreprise de stylisme appelée RetroBohoChic.

Elle s’est rendu compte qu’il y avait un manque de représentation dans les robes pour les femmes de toutes tailles. Après avoir dû confectionner sa propre robe pour assister aux Grammys latins en 2016, elle a créé sa propre entreprise. Depuis, elle a conçu pour des célébrités telles que Laverne Cox, Lauren Ash et Nina Parker.

Hubbard a fondé son label indépendant de grande taille, Christian Omeshun, après avoir toujours été la plus grande fille de l’école en grandissant et en avoir marre de l’expérience du vestiaire pour les femmes de 14 ans et plus. Elle a conçu pour l’actrice Raven Goodwin et le producteur et actrice Brely Evans.

La finaliste Smith a fondé sa marque de design grande taille, Courtney Noelle, en utilisant son dernier chèque de paie. Née et élevée dans le Bronx, NY, elle est une designer complètement autodidacte avec un diplôme d’histoire et avait prévu de se lancer dans la finance. Elle a conçu pour Lizzo, Danielle Brooks et Tess Holiday.

Les juges étaient Lindsay People Wagner, rédacteur en chef de The Cut; le styliste de mode Timothy Snell; Liris Crosse, lauréate du «Project Runway», et Yesenia Torres, directrice du design d’Eloquii. Les candidats ont été évalués sur l’inspiration, l’originalité, l’innovation et l’esthétique.

