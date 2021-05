ElPozo attend déjà un rival en finale de la Copa del Rey

15/05/2021

À 21:23 CEST

.

Les tirs au but ont confirmé ElPozo Murcia Costa Cálida comme premier finaliste de la Copa del Rey, après match nul avec Levante (3-3) dans le temps réglementaire d’une demi-finale très disputée. Et il attend déjà le vainqueur des Inter-Industries lors de la finale qui se jouera ce dimanche dans cette finale à quatre qui se déroule à Santa Coloma.

LEV

LE P

LEVANTE UD, 3 (2)

(1 + 2): Fede (p.), Maxi Rescia, Mario Rivillos, Rubi Lemos (2), Pedro Toro -five partant-, Raúl Jiménez (ps), Roger Serrano, Rafa Usín, Esteban, Gallo, Marc Tolrà et Jorge Santos.

ELPOZO MURCIA COSTA CÁLIDA, 3 (4)

(2 + 1): Juanjo (p.), Alberto García, Fernando (1), Paradynski, Rafa Santos (1) – cinq départs -, Darío, ‘Cholo’ Salas, Marcel (1), Pol Pacheco, Felipe Valerio et Miguelín.

ARBITRES

García Donas et Simón Benet (catalan). Fede (9e), de Levante, a été expulsé avec un rouge direct. Ils ont donné un carton jaune à Mario Rivillos (15e), Roger Serrano (26e), de Levante; et ‘Cholo’ Salas (15 ‘) et Rafa Santos (31’), d’ElPozo Murcia.

BUTS

0-1, Marcel (9 ‘); 1-1, Rubi Lemos (11 ‘); 1-2, Felipe Valerio (18 ‘); 2-2, Juanjo, contre son camp (21e); 2-3, Darío (37 ‘); 3-3, Rubi Lemos (39 ‘).

PEINE

Pol Pacheco, but (1-0); Pedro Toro, but (1-1); Rafa Santos, but (1-2), Mario Rivillos, à la barre transversale (3-1); Fernando, but (3-1); Gallo, but (3-2); Marcel, but (4-2); Jorge Santos, pour Juanjo (4-2)

INCIDENTS

La première demi-finale du futsal masculin Copa del Rey s’est disputée devant 200 spectateurs au Pavelló Nou (Santa Coloma de Gramenet).

L’expérience d’ElPozo a abouti à plusieurs premiers coups de feu, mais Levante a récupéré dans le 3 ‘avec un ballon de Rubi Lemos qui a frappé la barre transversale du boucher. Le jeu est alors devenu un siège aux buts et une exposition des deux gardiens de but, Juanjo et Fede, jusqu’à ce que le Levantin fasse une erreur qui lui a coûté l’expulsion, VAR par le biais de.

Fede, à la 9e minute, a vu le rouge pour avoir sauvé un tir de Fernando avec sa main à quelques centimètres de sa zone, une action qui l’a laissé hors du choc et son équipe momentanément avec un de moins. Les hommes de Diego Giustozzi ont profité de la supériorité en seulement 30 secondes pour mettre le 0-1 sur le tableau d’affichage avec une action de Marcel au désespoir du gardien nouvellement inscrit, Raúl.

Les Catalans n’ont pas accusé le coup et ont fait match nul à la 14e minute avec un but de Lemos à bout portant, après avoir profité de la lutte de Rescia dans une reprise en première ligne. Levante a mieux fait face à la dernière partie de la première mi-temps et a mâché le deuxième but, mais deux minutes après que les vestiaires aient été alignés par un grand mur avec Rafa Santos, Valerio en a profité pour clore le premier acte avec 1-2 en faveur. de l’équipe murcienne.

La reprise est venue avec les tables presque automatiques, puisque Juanjo à 21 ‘un centre de Lemos a été introduit dans son but. L’égalisation a cédé la place à un match beaucoup plus verrouillé dans lequel El Pozo se sentait plus à l’aise, avec des occasions dans les bottes de plusieurs hommes comme Fernando et Rafa Santos, sur le point de déséquilibrer le tableau de bord bordant l’équateur de la seconde mi-temps contre un rival “ tourmenté ” des ex-barcelonistas.

‘Cholo’ Santos tente de vaincre Fede expulsé

| TWITTER

Cependant, une occasion de Levante à la 32e minute, dans laquelle Gallo n’a pas réussi à toucher le ballon au deuxième poteau, a aidé l’équipe valencienne à passer à la vitesse supérieure et a égalisé l’affrontement. La prudence et la tension ont dominé les dernières minutes du match jusqu’à Valerio, à 37 ans, a signé son doublé d’un tir bas au premier poteau pour déséquilibrer la demi-finale.

Levante a ensuite utilisé la carte du gardien de but avec Rubi Lemos, le même homme qu’à 39, à une minute de la fin, a mis le 3-3 sur le tableau de bord grâce à un tir du deuxième poteau. Et le finaliste a été choisi lors d’un tour de pénalités dans lesquelles ElPozo a gagné 4-2 avec un grande performance de l’ex-azulgrana Juanjo, qui a sauvé le dernier pitch.