ElPozo remporte à nouveau la classique à Murcie cinq ans plus tard

31/10/2021 à 17:04 CET

ElPozo Murcia Costa Cálida a mis fin à une séquence de cinq ans sans battre le Movistar Inter à Murcie -leur dernière victoire à domicile dans une classique datait du 5 novembre 2016- et a gagné 2-0 avec des buts des Brésiliens Felipe Valerio et Taynan da Silva devant près de 3000 spectateurs au Palacio de los Deportes.

POZ

mov

Le Puits Murcie

Juanjo, Darío Gil, Marcel, Felipe Valerio et Rafa Santos -l’équipe de départ-, Alberto García, Mati Rosa, Gadeia, Matteus, Leo Santos et Taynan.

Movistar Inter

Jesús Herrero, Boyis, Pol Pacheco, Eric Martel et Dani Saldise – cinq premiers -, Raya, Raúl Gómez, Igor Carioca, Cecilio et Borja.

Buts

1-0, M.19 : Felipe Valerio. 2-0, M.33 : Taynan.

Arbitre

Pedro Antonio Carrillo Arroyo et Juan José Cordero Gallardo, d’Andalousie. Ils ont donné un carton jaune aux locaux Taynan, Gadeia et Alberto García et aux visiteurs Raúl Gómez et deux à Dani Saldise, qui a été expulsé à la 29e minute.

Incidents

Match correspondant à la quatrième journée de la Ligue de première division de futsal qui s’est joué au Palacio de los Deportes de Murcie devant environ 3 000 spectateurs.

Les deux équipes ils sont arrivés invaincus au duel et le leadership était en jeu pour l’équipe madrilène, qui n’y est pas parvenue et a été avancée d’un point par les granas, qui en ajoutent huit en quatre jours pour se classer cinquième. L’Inter est huitième.

Était un jeu très disputé et même depuis le début et avec l’apparition des gardiens -Juanjo contre Boyis et Jesús Herrero contre Leo Santana- Les occasions de marquer ne se sont pas multipliées et les cadres défensifs de l’un et de l’autre étaient au-dessus des attaques.

Cinq minutes avant la pause, ElPozo a commis sa cinquième faute, la suivante serait donc sanctionnée d’une double pénalité. Près de trois minutes plus tard, c’est l’Inter qui a atteint ce nombre de fautes, puis les hommes de Diego Giustozzi ont pris les devants alors qu’il semblait que l’entracte serait atteint sans modification sur le tableau d’affichage dans un affrontement très tactique.

Felipe Valerio, en position forcée pour passer d’Alberto García après un corner, il a fait 1-0. De retour sur le terrain, Raúl Gómez était à égalité pour l’équipe entraînée par Tino Pérez mais aussi Jesús Herrero a évité le 2-0 en intervenant contre Felipe Valerio d’abord et Leo Santana plus tard.

ElPozo, intense et concentré, a contenu son adversaire et le carton rouge à Dani Saldise pour double avertissement, le deuxième après avoir bloqué Alberto García, a permis aux locaux de profiter de la supériorité numérique pendant deux minutes. Cependant, ils n’en ont pas profité et sont entrés dans le dernier quart-temps avec le inquiétant 1-0.

Dans ce tronçon déjà absolument décisif Taynan a prolongé le loyer avec une superbe volée après un autre corner. Juanjo a également semblé refuser le but à Raúl Gómez et Cecilio et, un peu moins de six minutes avant la conclusion, Tino Pérez a opté pour le gardien de but avec Cecilio. Là, le gardien et la défense d’ElPozo sont devenus grands et ont couvert toutes les lacunes pour assurer la victoire.