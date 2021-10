Elrond acquiert Capital Financial Services SA, en attendant l’approbation de la banque centrale roumaine

Elrond (EGLD / USD) Network, une licorne blockchain et une startup européenne travaillant sur la technologie de pointe de la blockchain à l’échelle d’Internet, a acquis Capital Financial Services SA, qui possède une licence pour exploiter une institution de monnaie électronique dans l’EEE, comme Invezz l’a appris d’un communiqué de presse. Capital Financial Services SA opère sous la marque Twispay.

Capital Financial Services SA traite les paiements de centaines de commerçants

En tant que membre principal de Visa et Mastercard, Capital Financial Services offre des services de traitement des paiements à plus de 300 établissements. Il s’agit notamment de la plus grande compagnie aérienne de Roumanie, Blue Air.

Suite à l’acquisition, Elrond détient toutes les actions de Capital Financial Services SA. Cela permettra au réseau Elrond de fournir un accès plus large aux services financiers tels que les comptes IBAN, les cartes de débit associées et les paiements en monnaie électronique.

Beniamin Mincu, PDG d’Elrond Network, a expliqué l’objectif de son entreprise :

L’objectif d’Elrond est de créer l’infrastructure pour une bande passante élevée, une faible latence et un système financier transparent, et de donner à n’importe qui, n’importe où, un accès facile. Pour y parvenir, nous travaillons de manière proactive avec les régulateurs pour opérer de manière totalement conforme dans le périmètre défini par le droit européen. Les utilisateurs, les commerçants, les entreprises et les institutions monétaires pourraient bénéficier de manière significative si les flux d’argent se produisaient avec des délais de règlement presque instantanés, à un coût 100 fois inférieur à ce que nous payons actuellement, avec une transparence totale et une plus grande fiabilité.

Augustin Dobre, PDG de Twispay, a ajouté :

En complétant la contribution remarquable de la blockchain d’Elrond, avec l’expertise de l’équipe de Capital Financial Services SA dans les services financiers réglementés et les précieuses licences de l’UE, nous créons les prémisses d’une évolution majeure de l’efficacité des services financiers.

La monnaie électronique est une alternative numérique à l’argent liquide pour automatiser les transactions dans le commerce électronique, les paiements et les domaines connexes. Elrond Network vise à améliorer la capacité de ce cadre de transfert de valeur en l’étendant grâce à une technologie de blockchain abordable, évolutive et rapide.

En attente de l’approbation de la banque centrale

Pour finaliser l’acquisition, Elrond et Capital Financial Services SA attendent le soutien de la Banque nationale de Roumanie. Il s’agit d’une étape stratégiquement importante pour Elrond Network, qui fournira des mises à jour transparentes sur les négociations menant à la finalisation de l’accord.

Le poste Elrond acquiert Capital Financial Services SA, en attendant l’approbation de la banque centrale roumaine apparue en premier sur Invezz.