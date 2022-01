Elrond annonce l’acquisition du principal fournisseur de paiement cryptographique

Elrond Network (EGLD/USD) a annoncé l’acquisition d’Utrust, une solution de paiement de crypto-monnaie de premier plan, a appris Invezz dans un communiqué de presse. La blockchain qui peut évoluer au-delà de 100 000 transactions par seconde à des coûts négligeables a deux objectifs avec cette acquisition, impliquant des paiements et des performances commerciales.

Paiements plus rapides et moins chers

Elrond vise à exploiter la puissance de la technologie blockchain pour rendre les paiements plus rapides, moins chers et plus sécurisés. Le réseau souhaite également faire des services de traitement des paiements une source de revenus pour les commerçants.

Technologie blockchain innovante

La technologie innovante de blockchain d’Elrond prendra en charge un nouveau système financier à faible latence, à large bande passante et à faible coût auquel n’importe qui pourra accéder de n’importe où. Elrond et Utrust vont ainsi révolutionner les paiements et le commerce électronique.

Premiers pas

La première étape consiste à utiliser la technologie blockchain pour effectuer des paiements nativement entièrement numériques et offrir des règlements mondiaux sécurisés et quasi instantanés à faible coût, accessibles aux commerçants du monde entier. Le prochain est de créer un changement de paradigme grâce aux produits Merchant Yield, mettant en jeu de puissants mécanismes DeFi.

Beniamin Mincu, PDG d’Elrond Network, a commenté :

Au mieux, les paiements devraient être effectués presque instantanément, globalement et à un coût insignifiant. Permettre cela aux traders du monde entier est notre objectif principal. Le deuxième produit sur lequel nous travaillerons aux côtés du dernier membre de la famille Elrond est Merchant Yield, une première solution de traitement des paiements de DeFi qui offrira des performances aux commerçants, plutôt que de les obliger à payer un pourcentage de la valeur de la transaction. . Les implications sont difficiles à surestimer.

Sanja Kon, PDG d’Utrust, a ajouté :

L’idée de paiements passant d’un coût à un flux de revenus nous a semblé aussi folle qu’elle l’a été à quiconque l’a d’abord pensé. Après avoir exploré cela avec Elrond, nous avons réalisé non seulement que c’est possible, mais aussi que c’est l’avenir inévitable des paiements. Nous avons donc décidé d’unir nos forces et d’accélérer la mise en œuvre des paiements DeFi.

Les processeurs de paiement d’aujourd’hui offrent toujours un règlement lent

Les processeurs offrent un règlement lent et peuvent facturer aux commerçants jusqu’à 11% par transaction, ce qui fait souvent la différence entre les profits et les pertes pour de nombreuses entreprises.

Elrond et Utrust souhaitent augmenter les vitesses de règlement et réduire les coûts de traitement des paiements, utiliser une technologie de blockchain de pointe pour effectuer des paiements entièrement numériquement et nativement, et transformer le traitement en une source de revenus évolutive.

La publication Elrond annonce l’acquisition du principal fournisseur de paiement cryptographique est apparue en premier sur Invezz.