Elrond (EGLD) apporte les paiements numériques à eBay, Walmart et Amazon

Elrond (EGLD) a annoncé un partenariat avec la start-up blockchain Shopping.io pour permettre aux acheteurs américains d’utiliser eGold comme paiement sur les sites de commerce électronique.

L’association intervient à un moment où l’industrie du commerce électronique est en plein essor et se développe rapidement. Le marché représente 21% du total des dépenses de détail dans l’espace de la blockchain aux États-Unis. Maintenant, Elrond est sur le point de rendre des entreprises comme Amazon et eBay encore plus accessibles aux utilisateurs avec plus d’options de paiement.

Les acheteurs américains peuvent désormais acheter des produits avec eGold

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Selon le PDG d’Elrond, Beniamin Mincu, la société travaille en ligne avec la récente flambée du marché de la vente au détail en ligne aux États-Unis.En conséquence, les acheteurs américains peuvent désormais acheter des biens et des services sur des sites de commerce électronique en utilisant eGold tweeté. Mincu a également révélé qu’eGold of Elrond sera intégré à Shopping.io le 8 avril.

En outre, la récente action visant à autoriser l’achat d’or électronique sur les sites de commerce électronique aux États-Unis est le résultat de la croissance expansive du marché de la vente au détail en ligne aux États-Unis.

Astuce: Vous recherchez une application pour investir judicieusement? Négociez en toute sécurité en vous inscrivant avec notre option préférée, eToro: visitez et créez un compte

Alibaba sera bientôt ajouté

Mincu a déclaré que les avatars de personnalisation, les expériences d’achat virtuelles, les livraisons par drone et d’autres progrès technologiques stimulent les ventes en ligne et la commodité pour tout le monde. Par la suite, le commerce électronique prend une part croissante des 5 billions de dollars de marchés de détail aux États-Unis. Il a ajouté que la société était ravie de jouer un rôle majeur dans l’économie de la vente au détail numérique.

Shopping.io a été conçu comme un moyen de permettre une meilleure expérience d’achat de crypto-monnaie. En plus d’eBay, Walmart et Amazon, la société a l’intention d’ajouter Alibaba à la liste prochainement.

Le PDG de Shopping.io, Arbel Arif, a également commenté le développement. Il a déclaré que Shopping.io donne toujours la priorité à l’expérience de ses clients par-dessus tout. En conséquence, la société est heureuse de participer au partenariat pour effectuer des achats en utilisant eGold sur sa plateforme.