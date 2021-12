Elrond (EGLD) est-il une opportunité d’achat ? Invezz

EGLD / USD s’est affaibli de 544 $ en dessous de 230 $ depuis le 23 novembre, et le prix actuel est de 270 $.

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression ce jeudi, le Bitcoin est en baisse de 48 000 $ et le prix d’Elrond (EGLD) pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours.

Une plateforme pour un système financier transparent

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Elrond est une plate-forme blockchain hautement évolutive, rapide et sécurisée qui propose aux développeurs, aux validateurs et aux entreprises de créer une nouvelle économie Internet.

Les principales caractéristiques de cette plate-forme sont une évolutivité massive, une sécurité et des outils flexibles avec une documentation claire et canonique.

Elrond prend en charge les langages de programmation les plus populaires et la mission de ce projet est de construire un système financier transparent accessible à tous, n’importe où.

Les développeurs peuvent démarrer et déployer rapidement leur application, tandis qu’Elrond leur permet d’optimiser les coûts, d’ajouter sécurité et transparence, ou de découvrir de nouveaux modèles commerciaux.

Elrond peut traiter des centaines de milliers de transactions par seconde, avec un coût de transaction de 0,001 $, et pour interagir avec cette plate-forme, vous devez utiliser des jetons Elrond eGold (EGLD).

Les jetons EGLD vous permettent de participer à la gouvernance du réseau et de gagner des récompenses en jetons en pariant sur le réseau.

L’équipe à l’origine de ce projet est composée d’entrepreneurs et d’ingénieurs chevronnés qui pensent que l’intégration de la blockchain ne devrait se faire que si elle crée une réelle valeur ajoutée.

Elrond a uni les forces d’une communauté incroyablement dynamique de plus de 190 000 personnes, de nombreux projets majeurs collaborant déjà avec Elrond, dont les plus populaires, notamment Holochain, Matic Network, Ankr, Crypto.com et Binance Labs. Ella Zhang, responsable de Binance Labs. , a dit :

Les contributions exceptionnelles d’Elrond reposent sur deux éléments fondamentaux : une nouvelle approche à l’échelle du consensus Adaptive State Sharding et Secure Proof of Stake, permettant des réseaux décentralisés rapides et sécurisés.

Tout le monde peut devenir membre d’une communauté Elrond active et aider à développer l’écosystème Elrond dans différents pays.

Les ours aux commandes d’EGLD

Elrond (EGLD) a réalisé un profit impressionnant en très peu de temps et a atteint des sommets historiques supérieurs à 540 $ le 23 novembre.

L’EGLD est actuellement en baisse de plus de 50 % par rapport à ses plus hauts historiques, et le risque d’une nouvelle baisse n’est pas encore écarté.

Source des données : tradingview.com

EGLD est toujours dans un marché baissier, et si le prix tombe à nouveau en dessous du support de 250 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 230 $ ou même en dessous.

Le niveau de résistance fort est à 350 $, et si le prix saute au-dessus de ce niveau, ce serait un signal « d’achat », et nous avons le chemin à parcourir vers 400 $.

résumé

Elrond est une plate-forme blockchain hautement évolutive, rapide et sécurisée qui a été conçue dans le but de créer un système financier transparent accessible à tous, n’importe où. En possédant et en pariant un jeton EGLD, les utilisateurs ont la possibilité de voter sur les mises à jour d’Elrond et sont récompensés par un EGL nouvellement créé, proportionnel au montant misé.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent