Elrond entre dans l’histoire en tant que première blockchain négative en carbone en Europe

Elrond a annoncé qu’elle est devenue négative en carbone en compensant plus de CO2 que son réseau ne représente, a appris Invezz dans le communiqué de presse de la société. Ils inaugurent une nouvelle vague d’innovations blockchain hautement évolutives et écoénergétiques. Actuellement, le réseau a une capacité de 15 000 transactions par seconde, extensible au-delà de 100 000 TPS. Il s’agit d’une amélioration mille fois supérieure à la vitesse d’exécution et aux performances. Dans le même temps, il faut jusqu’à 6 millions de fois moins d’énergie pour traiter une transaction.

Le PDG d’Elrond, Beniamin Mincu, a déclaré :

« La capacité de l’humanité à progresser au-delà de ce que nous pensions possible il n’y a pas si longtemps ne peut se poursuivre que si nous sommes conscients de notre impact sur l’environnement et sur les générations futures. Le changement climatique est un défi sérieux, mais nous pouvons le résoudre de manière décisive si nous agissons immédiatement. En compensant plus de CO2 que notre blockchain n’est responsable, nous pouvons anticiper la croissance de l’écosystème et faire d’Elrond un terrain fertile pour que cette génération d’innovateurs jette les bases d’un réseau numérique de confiance pour les générations à venir. »

La blockchain d’Elrond génère un impact positif de 25% sur l’environnement

Elrond s’est associé à Offsetra pour garder une longueur d’avance sur l’empreinte carbone de la blockchain, conformément à son engagement à garantir que sa technologie apporte une contribution positive à l’environnement. Offsetra, organisation experte en développement durable, a analysé la consommation énergétique de plus de 5 000 serveurs répartis dans des dizaines de pays sur six continents, l’impact supplémentaire généré par les opérations et le développement des produits et du réseau qui les relie.

Il s’est avéré que la blockchain d’Elrond a généré un impact positif de 25% sur l’environnement après avoir observé que l’empreinte CO2 de 6 millions de kg était compensée par la suppression d’unités de carbone de 7,4 millions de kg de CO2. Par conséquent, le réseau a atteint le statut carbone négatif. Cet investissement crée un précédent en tant que premier dans un projet vert vérifié.

Prévenir les impacts négatifs à long terme

Bref, le coût des dommages infligés à l’environnement par la plupart des blockchains et institutions financières traditionnelles pourrait à terme avoir un impact négatif sur le long terme. Grâce à l’exemple donné par les opérations à bilan carbone négatif d’Elrond, l’avenir pourrait être décidément plus positif.

