Elsa et Elmar chantent l’amour de soi dans leur album le plus visuel à ce jour

En ce qui concerne le look, l’imperméable qu’Elsa porte est de Burgo MX, avec des applications en cristal Swarovski appliqué par le designer Julio Jordán. Le sweat à capuche et le pantalon verts font partie de la collection Alonso Murillo.

(Photo: Diego Guillén)

“La vidéo est la représentation de le fragile, l’inoffensif et hors de contrôle que l’on ressent quand on est pris au piège dans un endroit d’où l’on veut s’échapper mais qu’on n’a pas encore trouvé la force de le faire », explique le Colombien. Il a été enregistré au CDMX, réalisé par Daniel Uribe et produit par Pandora.

Nous sommes très conscients de la deuxième partie de cette histoire et nous avons hâte de voir le deuxième single visuel d’Elsa. Pour l’instant, vous pouvez déjà écouter ‘Jusqu’où tombe-t-il amoureux‘sur Spotify et sur les plateformes de streaming.