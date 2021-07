Elsa et Lili perdent face au couple chinois et doivent attendre

30/07/2021 à 11h58 CEST

.

Lili Fernández et Elsa Baquerizo, le couple espagnol de beach volley qui dispute les Jeux de Tokyo, ont concédé une défaite de plus dans le groupe B de la phase précédente, contre les Chinoises Chen Xue et Xinxin Wang par 2-0 (21-13 et 21 -10) .

Les Espagnols continuent au détriment de la fin de cette première phase pour savoir s’ils vont aux huitièmes de finale comme l’une des meilleures troisièmes paires ou s’ils vont au tour des perdants, d’où sortiront deux autres places.

Les deux premiers classés de chacun des six groupes et les deux meilleurs tiers se qualifient pour les huitièmes ; les tiers restants jouent un tour supplémentaire.

Dans le groupe B, les Américains April et Alix et les Chinois Xue et Wang ont déjà une place dans le huitième. Les Espagnols sont troisièmes et les Néerlandais Keizer et Meppelink, quatrièmes.

Fernández et Vaquerizo ont battu les Pays-Bas et perdu contre les États-Unis lors des tours précédents.