Elsa Jean danse avec Britney Spears les jambes écartées ! | Instagram

Célébrant son anniversaire le actrice Elsa Jean a partagé quelques vidéos où elle était la plus coquette dans Maillot de bain danser à la manière de Britney Spears dans une piscine.

Elle a partagé ces vidéos car elle a eu 25 ans hier, ce qu’elle fête depuis plusieurs jours, elle était extrêmement heureuse accompagnée non seulement de ses amis mais aussi de sa famille.

La belle célébrité blonde est très divertissante et joyeuse profitant de la nuit, malgré le fait que les vidéos de Jean Elsa Ils sont un peu sombres lorsque vous y prêtez un peu d’attention vous remarquerez immédiatement la belle silhouette qui apparaît en train de danser.

Baby One More Time de Britney Spears était la mélodie qui jouait et que les amis qui célébraient à côté du modèle chantaient avec Elsa rêve Quoi Saphir Nicole Howell c’est aussi connu.

Dans la première vidéo, elle est accroupie les jambes légèrement écartées au bord de la piscine, elle porte une bouteille dans ses mains, du coup elle s’en sert comme micro et comme accessoire pour continuer à danser.

Le maillot de bain qu’elle porte est bleu deux pièces et semble avoir un imprimé nuage et seulement quelques bretelles sur les côtés qui tiennent à peine sur ses hanches.

Elsa a partagé plusieurs photos et vidéos où elle apparaît montrant son anniversaire très excitée d’avoir eu 25 ans, ce qui pour beaucoup de gens est quelque chose des plus importants et surtout excitants.

Cette célébration a eu lieu à Miami, en Floride aux États-Unis, où elle a passé un très bon moment, sur Instagram elle a partagé une autre vidéo où elle exhibait une longue robe jaune à bretelles, profitant de la décoration que ses amis lui avaient préparée.

Des milliers d’internautes se sont préparés à la féliciter pour cette date, Jean a reçu des milliers d’échantillons d’affection et de bons voeux pour son anniversaire, plusieurs d’entre eux lui ont également offert des émojis divertissants et de nombreux cœurs.

Félicitations, j’espère que vous apprécierez cette journée”, a commenté un fan.

De plus, plusieurs commentaires que nous avons trouvés parmi ses publications sur son anniversaire étaient dans lesquels ils déclaraient qu’il était la plus grande star de cinéma pour adultes, Elsa Jean a reçu beaucoup d’amour de ses fans.