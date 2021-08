Elsa Jean en “Loup” ressemble à Shakira ! | Instagram

Encore une fois le flirt actrice L’américaine Elsa Jean a conquis ses followers avec une photo saisissante, elle nous a tout de suite rappelé la chanteuse colombienne Shakira, dans l’une de ses vidéos intitulée “She-wolf” en raison de son apparition à l’intérieur d’une cage.

Cette image a été partagée sur son compte Instagram officiel le 7 mars 2019, habituellement Jean Elsa Elle partage des photos où elle ressemble à une jolie fille, on la voit généralement porter des vêtements et des tenues dans des tons pastel.

Malgré le fait que la belle célébrité du cinéma adulte continue d’enregistrer des films, sur ses réseaux sociaux elle est d’habitude assez tendre, certains internautes s’étonnent car elle ressemble à un ange.

De toute évidence, cela a changé immédiatement lors du partage de cette photo séduisante et audacieuse où elle est apparue portant un porte-jarretelles et des bas ainsi que des bottes hautes qui mettaient encore plus en valeur ses charmes.

Elsa rêve Elle posait sur le dos en tenant un peu les barreaux, la chose frappante sur cette image est que l’actrice et le mannequin avaient l’air complètement sombre, il y avait des lumières entre le bleu, le violet et le rose qui lui donnaient un look encore plus effronté.

La chanteuse colombienne a lancé sa chanson il y a 11 ans, où dans une partie de la vidéo officielle publiée sur sa chaîne YouTube, elle apparaît en train de danser dans une cage, les tons de ces images étaient encore plus visibles que sur la photo d’Elsa Jean.

C’est dans le second 39 que Shakira apparaît à l’intérieur d’une cage frappante avec des barres d’argent, vêtue d’un costume couleur peau, il semble donc facilement qu’elle ne porte rien, en plus de cette scène on en trouve d’autres tout au long de la vidéo, mais c’était le premier et peut-être l’un des plus frappants.

La photo de l’actrice a été prise dans la ville de Kalamazoo, Michigan, États-Unis, peut-être qu’elle tentait une nouvelle session dans une célèbre boîte de nuit.

Une autre possibilité est qu’il s’agisse d’une photo ancienne, Elsa Jean a fait ses débuts en tant que danseuse de nuit peu avant d’entrer au cinéma, il ne serait donc pas surprenant que cette image appartienne à une séance à l’époque où elle dansait pour gagner de l’argent.

