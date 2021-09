in

Elsa Jean montre ses charmes de la piscine en maillot de bain ! | Instagram

Cette beauté américaine a encore une fois abasourdi plusieurs de ses followers, grâce au fait qu’elle portait un flirty Maillot de bain deux pièces, encore une fois Elsa Jean a volé tous les regards de la piscine.

Cette coquette actrice du cinéma de divertissement pour les personnes âgées, a fait soupirer des millions non seulement dans ses plus de 600 films mais aussi dans ses photos et vidéos sur son compte Instagram officiel.

Ca fait un moment que Jean Elsa Il a partagé une photo sur son compte Instagram, sur laquelle il porte un tout petit plaid bleu à carreaux blancs.

Elsa est très concentrée regardant de côté avec ses cheveux rassemblés, posant sur ses bras et alors qu’elle se penche un peu avec ses coudes, le mannequin coquette aux beaux yeux verts a un peu ses charmes au vu de ses fans.

À travers son maillot de bain, elle a permis à ses charmes que, bien qu’elle ne soit pas aussi voluptueuse que Mia Khalifa, Demi Rose, Anastasia Kvitko ou Ana Cheri, elle a réussi à les mettre en valeur avec sa position, donc malgré ne pas avoir une diffura voluptueuse comme mentionné ci-dessus, c’est tout à fait un délice .

Je me suis envolé pour Los Angeles pour tourner un projet pendant deux semaines. Au cours de mes 5 ans de carrière, ce fut la meilleure expérience que j’aie jamais vécue. Ils m’ont traité comme une reine que j’ai hâte de vous montrer. Quoi qu’il en soit, au revoir LA », a écrit Elsa Jean.

Dans la photo Elle est dans une piscine, avec la moitié de son corps à l’intérieur, et malgré cela, sa silhouette est au moins un peu la même, ses courbes délicates ressortent à l’œil.

Pour le moment, sa publication compte 127 030 cœurs rouges et 1 189 commentaires où ses fans ont été ravis de la voir dans cette image coquette et qui pourrait sans aucun doute être l’une des images préférées de ses followers.

Femme femme femme, je t’aimerais tellement le matin et j’apprécierais ton petit minois pour toujours “,” Merci beaucoup Elsa d’être avec nous “, ont commenté certains fans.

Apparemment, là où cette beauté née à Canton, Ohio, États-Unis apparaît, c’est l’une de ces piscines qui se trouvent sur la terrasse d’un hôtel ou peut-être d’un immeuble d’appartements comme nous l’avons vu dans d’autres publications et pas seulement dans Elsa rêve mais aussi d’autres célébrités.