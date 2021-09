Elsa Jean partage ce qui lui manque le plus que quelqu’un lui fasse ! | Instagram

La mannequin et actrice Elsa Jean a partagé une nouvelle photo où elle a mentionné apparemment un peu nostalgique qu’elle a beaucoup manqué qu’ils lui aient fait des choses.

Plus précisément dans ses cheveux et son visage, vous l’imaginez probablement déjà, grâce au fait qu’elle est devenue une célébrité célèbre, elle a la possibilité de payer pour que d’autres la fréquentent.

Cela inclut certainement le maquillage et la coiffure, quelque chose qui ne devrait jamais manquer dans aucune séance photo, peut-être qu’au début, elle s’est sûrement occupée de tout cela lorsqu’elle a commencé sa carrière.

Au fur et à mesure qu’il devenait plus populaire, Jean Elsa commencé à avoir besoin des services d’autres professionnels qui faisaient leur travail comme personne d’autre.

Sur cette photo qu’il a partagée il y a 9 heures sur son compte Instagram officiel, il a avoué avoir manqué quand quelqu’un se coiffait et se maquillait.

Sur la tendre photographie, on la voit assise à l’arrière d’un camion avec quelques pinces dans les cheveux et bien que son visage semble déjà maquillé, il est bien connu que si la beauté est naturelle et ne nécessite pas beaucoup de production.

Il avait déjà partagé cette image dans ses histoires Instagram, apparemment il se préparait pour une séance photo près d’un endroit désert d’après ce que l’on peut voir sur l’image, c’est pour cette raison qu’il se souvenait précisément quand ce jour-là il l’avait parfaitement préparé pour une telle séance.

Depuis quelques jours, il partage du contenu à la fois dans ses stories et dans son fil, où il pose dans des vidéos de son placard, ainsi que quelques petites soirées avec ses amis, d’autant plus qu’il vient d’avoir 25 ans. et il était plus qu’évident qu’il serait célébré.

Elsa rêve Elle porte une robe noire avec des pois blancs sur le bas, bien que ce soit un vêtement assez simple grâce à son charmant visage angélique, il parvient à lui donner une touche élégante et féminine.

Ses abonnés, comme d’habitude, ont donné beaucoup d’amour à ladite publication, pour le moment elle compte plus de 70 000 cœurs rouges en plus de 788 commentaires, dont beaucoup sont d’accord avec cela, que c’est dans une certaine mesure relaxant et excitant quand quelqu’un d’autre le fait, responsable de notre image.

D’autres followers se sont bornés à lui dire qu’avec ce qu’elle porte elle sera toujours plus que belle, qu’elle soit bien peignée ou pas, ainsi que maquillée ou sans une goutte de maquillage.