Elsa Jean pose de dos avec un strip parmi ses charmes ! | Instagram

Peut-être que le but d’Elsa Jean était de chouchouter ses fans, avec ce flirt photo où utilises-tu un micro maillot de bain noir qui laisse échapper ses charmes ultérieurs.

Apparemment, c’était un long week-end pour le protagoniste de plus de 600 films pour les adultes, ceci parce que Jean Elsa a eu un quart de siècle, 25 ans !

Accompagnée de sa famille et de ses amis, qui étaient pour elle quelque chose du plus grand génie, elle a fini par partager quelques photos de l’événement qui ressemblait plus à une rencontre dans la piscine avec quelques amis, à l’exception de ses stories Instagram.

A lire aussi : Mia Khalifa pose dans une baignoire avec des roses et un body en dentelle rouge

C’est précisément dans cette application que la belle célébrité américaine était l’endroit où il a publié cette image et qui est d’ailleurs la plus récente sur son compte Instagram officiel.

“Jour de sieste”, a-t-elle commenté dans la description de sa photo, où elle était à moitié hors de la piscine et se reposait sur le rivage et, d’après ce qu’elle a vu, elle semblait profondément endormie.

Il semble aussi que Saphir Nicole Howell elle est clouée au sol, comme une petite fille qui s’est mal conduite et qui est très calme et prête à retourner jouer.

Cela peut vous intéresser : Kim Kardashian s’habille à la manière de Cher et en dessin animé !

Tellement détendue qu’elle avait l’air Elsa rêve que celui qui a pris la photo a profité de cette pose inhabituelle pour dormir, car elle semblait aussi un peu agenouillée par la position de son genou, ce qui rendait ses charmes encore plus ronds.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Son maillot de bain était assez petit et fin, d’après ce qu’on a pu apprécier, en haut elle n’avait que quelques bretelles à nouer et dès qu’il se perdait entre ses hanches et ses charms dos, cela pouvait sans doute faire partie du top 10 de ses photos les plus coquettes et frappantes.

Lisez aussi: Lana Rhodes avec un petit haut blanc se montre plus

Il y a un jour, il a partagé cette photo et ses fans lui ont déjà offert plus de 120 000 cœurs rouges, ce qui est le même que les likes, quant aux commentaires qu’il a déjà 985, plusieurs d’entre eux soulignent sa beauté et la pose qu’il a provoquée. assez de soupirs déjà.

Nous devons vous remercier pendant que nous vous avons “, a écrit un fan.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Avec plus de 2,3 millions de followers chaque jour qui passe, les publications deviennent un peu plus coquettes et révélatrices, de même que le nombre de ses fans augmente également avec le temps et consorts car de plus en plus d’internautes la connaissent.