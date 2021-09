Elsa Jean ressemble à un félin, battant Dove Cameron ! | Instagram

Deux belles femmes blondes et aux yeux colorés, Colombe cameron et Elsa Jean se sont surpassées l’une par l’autre grâce à un maillot de bain très coquette, comme tout un félin portait le actrice du cinéma pour adultes.

Étant toutes deux des célébrités du cinéma, elles ont gagné l’admiration de millions d’utilisateurs des réseaux sociaux, malgré le fait qu’elles soient toutes deux aux antipodes, en termes de carrière d’actrice à succès.

D’une part, Dove Cameron est devenue une fille Disney, conquérant le cœur de millions de personnes grâce à ses rôles dans Descendants dans ses trois volets, Liv et Maddie ainsi que Cloud 9.

A lire aussi : Ana Cheri montre ses charmes en posant coquette par derrière

Quant à la belle Sapphire Nicolee Howell plus connue sous le nom de Jean Elsa, est une star de cinéma pour adultes, elle a modifié la libido de millions de personnes avec plus de 600 films.

Malgré le fait que Dove soit connue pour être une fille de Disney, sur son compte Instagram, elle est devenue plus populaire grâce au contenu audacieux avec lequel elle travaille depuis quelques mois, se plaçant dans la loupe de certains internautes qui sont le contenu révélateur en attente.

Cela peut vous intéresser : Anastasiya Kvitko porte un maillot de bain à bretelles révélateur !

Elsa rêve a partagé un flirt photo il y a tout juste un jour, via son compte Instagram, où il porte un développeur Maillot de bain deux pièces avec un motif animalier, qui laisse en fait très peu à l’imagination.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

En raison de la hauteur de ses hanches, elle a deux larges bretelles, qui se répètent sous ses charmes et ce n’en est qu’une, mais qui ressort immédiatement.

À ce jour, sa publication compte déjà plus de 116 000 cœurs rouges en plus de 1 334 commentaires où certains de ses fans lui disent qu’elle est leur actrice préférée, ce qui ressort également chez Elsa Jean sont ses charmes, grâce au style de son maillot de bain est juste bien relevé.

A lire aussi : Kylie Jenner et la tendre vidéo de sa grossesse Happy Stormi !

Tu es parfait, tu es une vision exquise “, ” De belles lumières, belles et avec des yeux verts tu nous rends fous “, ont écrit certains fans.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Dove pour sa part a également partagé une photo avec une tenue à imprimé animalier, mais les paris resteraient sûrement avec Jean car en plus d’avoir l’air plus révélateur, il enseigne un peu plus que la photo de la fille Disney, en plus de dépasser plus du double aux fans de Dove Cameron.