ELSS, une option d’investissement privilégiée pour économiser de l’impôt ces derniers temps: rapport

Les gens recherchent principalement des avantages fiscaux lorsqu’ils investissent et l’ELSS est l’une des options les plus populaires dans la catégorie des fonds communs de placement qui offre des avantages fiscaux.

Pour les investissements réalisés dans ELSS, une déduction allant jusqu’à Rs 1,5 lakh est autorisée en vertu de l’article 80C. Ces plans d’épargne liés à des actions sont assortis d’une période de blocage de 3 ans, ce qui est moindre par rapport aux autres instruments d’économie d’impôt. Étant un fonds commun de placement d’actions diversifié, il sert également l’objectif de croissance du capital à long terme ainsi que des avantages fiscaux.

Dans l’ELSS, les investisseurs ont la possibilité d’investir soit par le biais du SIP, soit en effectuant des investissements forfaitaires. Les experts affirment qu’une faible période de blocage, un potentiel d’appréciation du capital et des avantages fiscaux ont fait de l’ELSS l’une des options d’investissement privilégiées pour économiser de l’impôt ces derniers temps.

Harsh Jain, cofondateur et chef de l’exploitation de Groww, déclare: «ELSS est l’une des catégories de fonds communs de placement en actions les plus populaires. De janvier 2020 à mars 2021, près de 20% des investisseurs de Groww ont choisi ELSS. Sur le total des actifs sous gestion pour les plans de participation, 17% ont été alloués à l’ELSS. »

Voici quelques autres observations concernant les tendances des investissements ELSS sur Groww;

Mode d’investissement préféré: 15% des investisseurs de la tranche d’âge 25-40 ans ont investi dans des fonds ELSS, et s’ils ont montré une légère préférence pour les investissements forfaitaires (41%), un pourcentage important a également choisi d’investir dans ELSS via le Route SIP (38%). Au contraire, jusqu’à 54 pour cent des investisseurs de plus de 40 ans ont choisi la somme forfaitaire comme mode préféré pour investir dans l’ELSS.

Les experts du secteur affirment que les raisons du modèle d’investissement présenté par les investisseurs de la tranche d’âge des 25 à 40 ans pourraient être dues à une sensibilisation accrue à l’ELSS en tant que produit et aux avantages d’investir dans des fonds d’actions via SIP, ainsi qu’à une plus grande discipline financière. Les données de Groww montrent que le montant moyen investi par un investisseur ELSS sur la plate-forme était de Rs 43000.

Tendance mensuelle: les données mensuelles de Groww indiquent que l’intérêt pour l’ELSS culmine au premier trimestre de l’année. En janvier, février et mars, les transactions ELSS sont 41,6 pour cent de plus que les transactions ELSS qui se déroulent autour de l’année. La raison de la flambée des investissements ELSS au premier trimestre de l’année pourrait être les dates limites de soumission des preuves d’économie d’impôt imposées par les organisations, la date limite pour les économies d’impôt étant le 31 mars.

Les meilleurs fonds ELSS choisis par les investisseurs

Nom du fonds

Rendements absolus sur 1 an *

3 ans CAGR #

5 ans CAGR #

Axis Long Term Equity Direct Plan-Growth

21,22%

15,65%

16,44%

Mirae Asset Tax Saver Fund Direct-Growth

23,37%

18,83%

22,45%

Allégement fiscal Aditya Birla Sun Life 96 Croissance directe

16,29%

8,96%

13,84%

Canara Robeco Equity Tax Saver Direct-Growth

28,30%

18,51%

17,51%

Tata India Tax Savings Fund Direct-Growth

13,31%

12,51%

15,70%

Principaux fonds d’économie d’impôt choisis par les investisseurs sur Groww (janvier 2020 à mars 2021) #: Retours à partir du 25 mars 2021; * Du 31 décembre 2019 au 30 décembre 2020

Harsh dit: «Bien que la somme forfaitaire soit le mode préféré pour investir, les investisseurs opteront également pour la voie SIP pour investir dans des fonds ELSS, en particulier dans la tranche d’âge des 25 à 40 ans.» Il ajoute: «Il est important de noter que l’ELSS est comme tout autre fonds d’actions et que l’investissement périodique aide à cultiver la discipline financière et à récolter les avantages de la moyenne des coûts en roupie. À mesure que la notoriété de l’ELSS en tant que produit augmente, de plus en plus d’investisseurs investissent méthodiquement dans les fonds communs de placement ELSS plutôt que de faire des investissements de dernière minute.

