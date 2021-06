ELSS vs ULIP vs PPF : Quelle est la meilleure option d’investissement pour vous ?

in

Même s’il y a des risques à investir dans des actions, les actions ont le potentiel d’offrir de meilleurs rendements à long terme.

Beaucoup veulent investir, mais avec une multitude d’options d’investissement sur le marché, ils ne savent pas par où commencer. Les experts disent que la solution à ce problème consiste d’abord à comprendre les différents types d’investissements disponibles en Inde.

Pour commencer, ELSS et PPF ainsi que ULIP, qui bénéficie également d’avantages fiscaux en vertu de l’EEE, sont quelques-unes des options d’investissement liées à la retraite. Cela dit, vous devez trouver la bonne opportunité d’investissement pour vous en tenant compte de votre revenu actuel et de vos objectifs futurs.

Plan d’épargne lié aux capitaux propres – ELSS

ELSS ouvre la voie à ceux qui souhaitent investir leur argent dans des fonds communs de placement et souhaitent également économiser de l’impôt. ELSS ou Equity Linked Savings Scheme est un fonds commun de placement diversifié en actions qui investit sur le marché des capitaux et sélectionne des sociétés de différentes capitalisations boursières.

Avec des investissements réalisés dans ELSS, on peut demander une économie d’impôt en vertu de l’article 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu et obtenir des déductions allant jusqu’à Rs 1,5 lakh au cours d’un exercice.

Les fonds ELSS appartiennent à la catégorie des actions (à capital variable), dans laquelle jusqu’à 65% de l’argent est investi en actions. Le taux de rendement d’ELSS dépend uniquement de la performance du marché boursier sur une longue période, il est donc dynamique. De plus, ELSS a la période de verrouillage minimale de 3 ans, et les rendements des programmes ELSS sont imposés à 10 pour cent, sans avantage d’indexation, s’ils dépassent Rs 1 lakh au cours d’un exercice.

Même s’il y a des risques à investir dans des actions, les actions ont le potentiel d’offrir de meilleurs rendements à long terme.

Caisse publique de prévoyance – PPF

La popularité du PPF est due au fait qu’il s’agit d’une option de placement sûre qui offre des rendements garantis décents. Le compte PPF est assorti d’une période de blocage de 15 ans. Cependant, investir dans PPF présente de nombreux avantages. Par exemple, c’est un régime d’économie d’impôt. La section 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu offre à PPF un avantage EEE (Exempt, Exempt, Exempt) dans lequel les investissements jusqu’à Rs 1,5 lakh par an, ainsi que les rendements obtenus et le corpus lorsque le fonds arrive à échéance, sont tous exonérés d’impôt.

Le PPF offre également aux investisseurs la possibilité d’effectuer un retrait partiel de l’argent investi ou de contracter des emprunts après 7 ans. Le taux de rendement actuel du PPF est de 7,1 pour cent, ce qui rend le PPF plus attrayant que les dépôts à terme.

De plus, comme il est soutenu par le gouvernement, le facteur de risque dans l’investissement PPF est également assez faible.

Régime d’assurance en unités de compte – ULIP

Les plans ULIP comprennent des produits d’investissement et d’assurance où une partie de l’investissement est utilisée pour les assurer, tandis que le reste est investi dans les produits de son choix. L’investissement peut être un mélange de fonds propres, de dette et de fonds hybrides.

Un investisseur peut également choisir de passer des actions aux titres de créance ou hybrides selon son objectif d’investissement au cours du cycle de vie de l’investissement. Le taux de rendement varie généralement dans ULIP en raison du choix de l’investisseur de la combinaison d’actions, de dettes et de fonds hybrides dans son investissement.

ULIP peut également aider à économiser des impôts car la prime payée est éligible à une déduction fiscale en vertu de l’article 80C. En outre, les déclarations sont également exonérées d’impôt sur le revenu en vertu de l’article 10 (10D) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lorsque la police arrive à échéance.

Notez également que les investissements ULIP sont assortis d’une période de blocage de 5 ans.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.