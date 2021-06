Elton John 10z viral

Au revoir, route de brique jaune, et bonjour l’apparition du panneau “Pose” surprise.

Elton John et son mari David Furnish ont rejoint les stars de “Pose” de FX Billy Porter et Mj Rodriguez et les co-créateurs de la série Steven Canals et Ryan Murphy pour une discussion samedi soir au Rose Bowl de Pasadena. Le duo, qui a reporté ses vacances pour assister au panel For Your Consideration, a parlé sur scène de son amour pour la série.

« Ma devise est que personne ne soit laissé pour compte. Personne ne devrait être laissé pour compte, aucun travailleur du sexe, aucun prisonnier, personne trans, aucun utilisateur de drogue par voie intraveineuse, aucun homosexuel. Nous devons nous embrasser tous, nous devons embrasser tout le monde », a déclaré John lors de l’événement drive-in. “Ce programme m’a touché plus que n’importe quelle autre série à cause du voyage que ces gens font.”

“Pose”, qui a diffusé son dernier épisode dimanche, a brisé les barrières avec sa représentation de la communauté LGBTQ noire et latine sur la scène des bals de New York. Le spectacle se déroule dans les années 1980 et 1990, au plus fort de l’épidémie de sida, que la chanteuse de « Tiny Dancer » a vécue. La Fondation Elton John AIDS, lancée en 1992, a collecté plus de 500 millions de dollars pour fournir des ressources aux personnes touchées par la maladie.

“C’est une série où vous riez, et vous pleurez, et vous vous fâchez, et vous voyez le parcours des gens et comment ils se battent”, a déclaré le hitmaker “Je suis toujours debout” à propos de l’émission, qui est entrée dans l’histoire en tant que première télévision série à avoir une distribution majoritairement transgenre.

“Et ce sont de vraies personnes, et ce sont des personnes trans qui ont rendu leur vie possible mais, par Dieu, ils ont dû se battre pour cela”, a poursuivi John. “Ils doivent encore se battre pour cela, et ils ne devraient pas le faire.”

Même si Dominique Jackson, qui incarne la glamour Elektra Abundance dans « Pose », n’était pas présente au panel, on a quand même parlé de son personnage, qui a un admirateur en particulier.

“Je veux dire, je suis Elektra”, a déclaré John. “Je suis totalement Elektra.”

