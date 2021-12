Elton John a failli se voir refuser l’autorisation de se produire aux funérailles de la princesse Diana

Buckingham Palace a failli mettre le kibosh sur l’un des Elton Johnles performances les plus légendaires de pour honorer son ami princesse Diana … ne lui aurait donné le feu vert que dans l’espoir que l’affichage aiderait à transformer l’opinion publique en faveur de la famille royale.

Selon des documents récemment publiés, obtenu par SkyNews, le Palais a estimé que les paroles de « Candle In The Wind » d’Elton étaient « trop sentimentales » pour être jouées au service de Diana en 1997.

Le rapport indique que ce n’est qu’après une lettre du doyen de Westminster, qui pensait que donner à Elton la chance de chanter serait « imaginatif et généreux » envers le public (qui était énervé contre la famille royale) que la chanson a obtenu le feu vert .

Bien sûr, au moment de sa mort, Diana avait divorcé de prince Charles pendant un an … et beaucoup ont ressenti le Palais – y compris le reine – n’avait pas fait assez pour la pleurer.

Diana avait critiqué Charles pour avoir triché, affirmant qu’il y avait « Trois d’entre nous dans ce mariage », se référant à la maîtresse de Charles, Camilla Parker Bowles, qu’il a épousé. Beaucoup pensaient que le manque d’empathie de la famille royale à sa mort était lié à son dénigrement public du prince.

Cependant, la performance d’Elton à ses funérailles a continué à être l’un des plus grands moments de sa vie et un moment de signature pour honorer Diana. Sans oublier que « Candle In The Wind » a passé 14 semaines au sommet de Billboard.