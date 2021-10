Elton John dit que ses traumatismes d’enfance peuvent encore le contrôler aujourd’hui et, en plus de façonner son style parental… ils peuvent le faire éclater de colère sans avertissement.

Sir Elton avait déjà révélé dans ses mémoires de 2019 que ses parents l’avaient battu comme punition pour des choses aussi simples que d’enlever son blazer d’école dans le mauvais sens, et il révèle maintenant que cela influence son mari et lui. David Meubleles choix parentaux de.

L’icône a dit Le gardien, « Nous ne les frappons jamais et ne perdons jamais notre sang-froid avec eux. Quand ils sont méchants, ils perdent leur argent de poche ou leurs trucs électroniques pendant une semaine – mais ils ne sont pas punis physiquement ou mentalement. »

Il a ajouté : « J’ai toujours eu peur de mes parents et je ne voulais pas que mes enfants aient jamais peur de moi. » Elton et David ont 2 fils… 10 ans Zacharie, et 8 ans Élie.

Bien sûr, Elton a connu une mèche courte, surtout à l’apogée de sa carrière légendaire. Il dit que le soutien de David et 30 ans de sobriété l’aident à le contrôler maintenant, mais il admet également : « Mon comportement était si erratique et si imprévisible. Et c’est toujours en moi, d’exploser à tout moment. »

Heureusement, Elton a de quoi être heureux aujourd’hui – sa nouvelle chanson « Cold Heart » avec Dua Lipa vient d’atteindre le numéro un au Royaume-Uni, et son album, « The Lockdown Sessions » est également un grand succès.