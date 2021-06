Elton John annonce les dernières dates de sa tournée nord-américaine et européenne

Elton John a annoncé ses dernières dates de tournée en Amérique du Nord et en Europe, qui commenceront en mai 2022 et sortiront de ses spectacles déjà reprogrammés pour l’année prochaine. La superstar a partagé un court métrage sur YouTube sur les nouvelles dates, qui apportera sa dernière tournée , Farewell Yellow Brick Road, jusqu’à sa conclusion retardée en 2023.

En juillet de l’année dernière, les dates britanniques et européennes prévues pour 2020 ont été déplacées, en raison de la pandémie de coronavirus, à septembre 2021 ; ceux-ci commenceront désormais à Berlin le 4 septembre et comprendront sept nuits à l’O2 Arena de Londres en novembre. Ce programme se termine à Glasgow le 14 décembre. Une première étape nord-américaine étendue se déroulera de janvier à avril 2022. Les dates annoncées aujourd’hui marquent la poursuite de cette tournée à partir de mai de l’année prochaine.

“Je viens à vous aujourd’hui avec une annonce sur laquelle j’ai travaillé, eh bien, toute ma vie”, dit-il dans le clip. Il promet de “se produire à mon meilleur avec la production la plus spectaculaire que j’aie jamais eue, en jouant dans des endroits qui ont tant compté pour moi tout au long de ma carrière”.

Sur les réseaux sociaux, il ajoute : « Les voici – mes dernières dates de tournée en Amérique du Nord et en Europe ! Cela a été une tournée incroyable jusqu’à présent et je vais sortir de la plus grande manière possible. J’ai hâte de vous voir tous sur la route une dernière fois.

La première des dates nouvellement annoncées est à Francfort le 27 mai 2022, avec des arrêts dans des villes comme Milan, Liverpool et Paris. L’itinéraire européen de 11 dates se termine à Swansea, au Pays de Galles, le 29 juin. Elton entamera ensuite la tournée des stades en Amérique du Nord, à partir du Citizens Bank Park de Philadelphie le 15 juillet 2022.

Cette série de 20 dates comprend des spectacles à Chicago, Atlanta, Washington et Chicago, et se terminera par deux soirées particulièrement importantes et sans aucun doute très émouvantes au Dodgers Stadium de Los Angeles les 19 et 20 novembre. Elton a joué de manière mémorable le célèbre lieu en octobre. 1975.

Il joue ensuite deux spectacles à Auckland, en Nouvelle-Zélande, les 27 et 28 janvier 2023, suivis de concerts qui seront bientôt annoncés en Australie, où la tournée se terminera plus tard dans l’année, quatre ans après sa première tournée. . Vente de billets publics débutera mardi prochain (29 juin) en Europe et le 30 juin en Amérique du Nord.

