Elton John chante avec Little Richard, Tammy Wynette et plus

L’album des duos est l’un de ces symboles de statut accordés aux artistes qui ont atteint un niveau élevé dans l’industrie. Cela leur donne le droit, et l’opportunité, de faire appel à leurs amis célèbres pour une collection de collaborations souvent inédites. C’était donc pour la superstar qui a débarqué dans les charts britanniques avec sa collection Duets le 4 décembre 1993 : nul autre que Elton John.

L’auteur-compositeur-interprète de renommée mondiale, toujours à la recherche d’une combinaison artistique intéressante, avait déjà participé à de nombreux appariements vocaux sur disque au moment de la sortie de l’album. Mis à part son studio et ses enregistrements live mettant en scène son ami John Lennon, il a enregistré l’un des plus grands succès de sa carrière avec Kiki Dee dans « Don’t Go Breaking My Heart » en 1976 ; avait des duos moins importants avec Millie Jackson, Cliff Richard, Jennifer Rush, Aretha Franklin et d’autres; et a eu un grand succès avec Stevie Wonder, Dionne Warwick et Gladys Knight sur « C’est à ça que servent les amis ».

Achetez ou diffusez des Duos.

L’album Duets était en grande partie composé d’interprétations stellaires de chansons qu’Elton n’avait jamais enregistrées auparavant, bien que RuPaul l’ait rejoint pour une mise à jour de « Don’t Go Breaking My Heart ». La collection comprenait également son duo de 1991 avec George Michael, de « Don’t Let The Sun Go Down On Me » d’Elton.

Écoutez le meilleur d’Elton John sur Apple Music et Spotify.

Mais pour l’essentiel, le disque était l’occasion de l’entendre travailler avec des artistes des deux côtés de l’Atlantique qu’il connaissait ou dont il était un admirateur de longue date. Bonnie Raitt, kd lang, Leonard Cohen, Don Henley et compatriotes britanniques Chris Rea, Nik Kershaw, et Paul Young faisaient tous partie du mélange, tout comme Knight sur « Go On And On » et Dee sur une lecture de « True Love », mieux connu par Bing Crosby et Grace Kelly.

Duets a également présenté la voix d’Elton contre Tammy Wynette, environ cinq ans avant sa mort, sur « A Woman’s Needs », et l’a placé avec l’un de ses héros rock’n’roll originaux, Petit Richard, sur « Le pouvoir ». L’album a atteint le n ° 5 dans un classement britannique de 18 semaines, et bien qu’il n’ait atteint que le n ° 25 en Amérique, il est devenu un autre million de vendeurs d’Elton là-bas.

Achetez ou diffusez Elton: Jewel Box, son trésor de 148 pistes de raretés et de joyaux cachés.