Elton John choisit Sam Fender parmi les favoris de 2021 sur Rocket Hour

Elton John, animateur de « Rocket Hour » d’Apple Music et extraordinaire chercheur de caisses, a fait un retour sur l’année écoulée et a choisi ses morceaux préférés qui ont été joués dans l’émission en 2021, avec ses choix comprenant des morceaux de Sam Fender, Arlo Parks et Suite.

Dans un nouvelle playlist, la superstar de la pop nous emmène piste par piste à travers certaines de ses sélections.

Les favoris d’Elton John en 2021 incluent :

Sam Fender – « Seventeen Going Under »

Elton John : « La chanson titre de son tout nouveau disque, qui met le feu aux charts et est mon album préféré de l’année. »

Parcs Arlo – « Espoir »

« Arlo Parks a connu une année fantastique. Son album Collapsed in Sunbeams a remporté le Mercury Prize, Best New Artist aux BRITs, et elle a été nominée pour deux Grammys. C’est un morceau de l’album.

Berwyn – « JE PRÉFOIS MOURIR QUE ÊTRE DÉPORTÉ »

«Berwyn était l’invité de mon émission. Il est incroyable. Je l’aime vraiment. Il s’agit d’un morceau de sa deuxième mixtape, TAPE 2/FOMALHAUT. Il est né à Trinidad mais a déménagé au Royaume-Uni alors qu’il était jeune, et il va passer une année fantastique l’année prochaine.

Tai Verdes – « nous aurions des enfants mignons. »

« Tai Verdes est un musicien de 26 ans et une star de TikTok qui a grandi dans le sud de la Californie. Un de mes conseils pour les grandes choses l’année prochaine.

Laura Mvula – « Fille de l’Église »

« Laura Mvula était une autre invitée de notre émission en avril, et ce morceau vient de son album Pink Noise. J’adore Laura Mvula, depuis toujours. Laura Mvula est un véritable original dans mon livre.

Poule Ogledd – « Adieu »

« Hen Ogledd est Richard Dawson, et Hen Ogledd signifie ‘le Vieux Nord’—la région celtique comprenant le sud de l’Écosse et le nord de l’Angleterre au début du Moyen Âge. Je ne sais pas si cela vous est utile, mais cette piste est fabuleuse.

