Elton John, David Furnish et Sons Twin en Versace pour la photo de famille

Il y a quelque chose dans leur apparence ce soir !

Elton John, mari David meuble et leurs deux fils Zacharie, 10 et Élie, 8 ans, a montré des looks Versace assortis dans une photo de famille rare. L’interprète de “Your Song” portait une robe bleu sarcelle portant le monogramme “Elton” et son mari, cinéaste canadien, arborait un style similaire en rouge avec son propre monogramme.

Pour ne pas être en reste, Zachary et Elijah portaient également des robes Versace, les leurs en noir et blanc avec le motif doré emblématique de la marque.

“Grazie mille @donatella_versace”, a remercié Elton le créateur de mode de 66 ans Donatelle versace. “Merci pour votre générosité et votre gentillesse. Vous avez rendu notre été si glamour. Ti amo.” Il a également géolocalisé son emplacement à Nice, en France.

L’Instagram d’Elton était un regard rare sur sa vie familiale avec David et les enfants. L’artiste d’influence mondiale a ravi les fans avec la photo, car il est notoirement privé de la vie à la maison.

“Je vous aime tous”, a commenté Donatella. “Tu es radieuse !!!”