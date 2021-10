Elton John devient le premier acteur à figurer dans le top 10 britannique en six décennies

Elton John a été confirmé par l’Official Charts Company comme le premier artiste de l’histoire des charts britanniques à avoir un single dans le Top 10 dans chacune des six décennies différentes.

Son hit actuel avec Dua Lipa, « Cold Heart (Pnau Remix) », est son 33e single dans le Top 10 du classement officiel des singles de l’OCC. Il se situe au n ° 2 et se dispute la première place lorsque le nouveau graphique sera dévoilé vendredi (15). Elton devance désormais cinq artistes qui ont chacun marqué au moins un top tenner en cinq décennies différentes, Elvis Presley, Cliff Richard, Cher, Michael Jackson, et David Bowie.

Le premier single d’Elton dans le Top 10 dans son pays d’origine était avec sa première entrée dans les charts, « Your Song », qui a grimpé au n ° 7 en février 1971. C’était le premier de dix succès de ce type dans les années 1970, suivi de sept dans les années 80, huit dans les années 90, six dans les années 2000, un dans les années 2010 (avec une réédition de « Step Into Christmas ») et maintenant un dans les années 2020.

Cette liste comprend jusqu’à présent sept singles n ° 1, à commencer par son duo de 1976 avec Kiki Dee, « Don’t Go Breaking My Heart ». Son plus gros palmarès est également celui du Royaume-Uni le single le plus vendu de tous les temps, « Candle In The Wind 1997 » / « Quelque chose sur la façon dont vous regardez ce soir. » Cela a maintenant des ventes « pures » de 4,94 millions.

Top 10 des singles d’Elton John par décennie, avec leurs positions de pointe :

années 1970

Your Song (4), Rocket Man (2), Crocodile Rock (5), Daniel (4), Saturday Night’s Alright For Fighting (7), Goodbye Yellow Brick Road (6), Lucy In The Sky With Diamonds (10), Pinball Wizard (7), Don’t Go Breaking My Heart (1), Song For A Guy (4),

années 1980

Yeux bleus (8), je suppose que c’est pourquoi ils l’appellent le blues (5), je suis toujours debout (4), chansons tristes (dites tellement) (7), passagers (5), Nikita (3), bougie Dans le vent (Live) (5)

années 90

Sacrifice/Healing Hands (1), Don’t Let The Sun Go Down On Me (1), The One (10), True Love (2), Don’t Go Breaking My Heart ft. RuPaul (7), Live Like Horses ft. Luciano Pavarotti (9), Candle In The Wind 97/Something About The Way You Look Tonight (1), Written In The Stars ft. Leanne Rimes (10).

années 2000

Je veux de l’amour (9), Désolé semble être le mot le plus dur ft. Blue (1), Êtes-vous prêt pour l’amour (3) Ghetto Gospel ft. 2Pac (1), Électricité (4), Tiny Dancer (Hold Me Closer) ft. Ironik, Chipmunk (3)

années 2010

Entrez dans Noël (8)

années 2020

Cold Heat (Pnau Remix) ft. Dua Lipa (2)

Précommandez l’album The Lockdown Sessions d’Elton John, qui sortira le 22 octobre.