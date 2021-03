Lors du dernier épisode de Elton Johnde Musique Apple 1 Afficher « Heure de la fusée », a déclaré le chanteur légendaire à son invité SG Lewis qu’il a enregistré « quelque chose » avec METALLICA.

« Je viens de faire quelque chose avec METALLICA», a-t-il révélé.« Pendant cette période de verrouillage, j’ai travaillé avec [the virtual band] GORILLAZ et les gens aiment ça. Je n’en ai pas fait Elton des trucs, mais j’ai fait de grands trucs avec d’autres personnes. «

On ne sait pas avec quel projet METALLICA Elton faisait référence à, mais plus tôt cette année, Miley Cyrus a dit qu’il venait METALLICA l’album de pochettes sera présenté John jouer du piano sur sa version de « Rien d’autre ne compte ».

Dans une interview de janvier 2021 avec une station de radio britannique Capital FM, Cyrus a dit: « J’ai fait un METALLICA couverture du ‘Rien d’autre ne compte’ avec Elton John au piano, j’ai Yo-Yo Ma, Chad Smith; tant d’étoiles dans ce groupe. Je suis tellement excité par cette collaboration. «

Cyrus a continué: « Je veux dire, avoir Elton John et METALLICA et moi … j’aime quand les ingrédients ne correspondent pas tout à fait. Ou cela ressemble à une concoction que personne n’aurait jamais préparée, et tu dois avoir quelqu’un comme [the song’s producer Andrew] Watt cela prendra ce risque. «

En septembre 2019, à peu près au moment où METALLICA donné deux concerts concerts avec le Symphonie de San Francisco au Chase Center de la ville, batteur Lars Ulrich a posté une photo de lui, de sa femme et John sur Instagram, écrivant: « Au-delà de l’inspiration de passer une soirée en compagnie de l’un des plus grands auteurs-compositeurs et artistes de tous les temps … merci Elton pour votre générosité et votre ambiance chaleureuse! «

L’année dernière, John a fait une apparition sur Ozzy Osbournede « Homme ordinaire » album, jouer du piano et chanter sur la piste titre.

Plus tôt ce mois-ci, METALLICA a fêté le 35e anniversaire de son troisième album classique, « Marionnettiste », en interprétant la chanson « Batterie » sur un épisode de « Le spectacle tardif avec Stephen Colbert ».

En janvier, Ulrich Raconté Rock classique cette METALLICA faisait des progrès «glaciaux» dans le suivi de 2016 « Câblé… pour s’autodétruire » album. Deux mois plus tôt, Ulrich dit dans une interview avec Pierre roulante cette METALLICA était près d’un mois dans des sessions « d’écriture assez sérieuse » pour son prochain album studio. Ce même mois, Lars Raconté Kara Swisher au Sommet CNBC Evolve que lui et son METALLICA les membres du groupe travaillent sur de la nouvelle musique depuis « les six derniers [to] huit semaines virtuellement. »Mais il a admis qu’ils ont rencontré une myriade de problèmes techniques qui ont ralenti leurs progrès.