Elton John est devenu un soutien quotidien pour Ed Sheeran au milieu de la lutte contre le COVID-19

Depuis que le chanteur Ed Sheeran a annoncé qu’il avait été testé positif pour COVID-19, il a eu beaucoup de gens dans son coin pour le soutenir. Dans une nouvelle interview pour Apple Music avec Zane Lowe, Sheeran a révélé que l’une de ces personnes n’est autre qu’Elton John. Selon le chanteur de « Bad Habits », John l’appelle tous les jours pour le surveiller pendant sa quarantaine.

« Il m’a littéralement appelé tous les jours », a révélé Sheeran. « Je nourris [his daughter] La bouillie de Lyra le matin et c’est « Dites bonjour à Elton ». Il n’y a pas beaucoup de gens dans ma vie comme ça et je l’apprécie vraiment, vraiment. » Sheeran a également expliqué que cela a été un comportement constant de la part de John ces derniers temps, surtout depuis que son ami proche et mentor Michael Gudinski est décédé en mars. « Quand Michael est décédé, [Elton] m’a appelé pour voir comment j’allais et je n’étais vraiment pas bon », a déclaré Sheeran.

Sheeran a partagé la nouvelle via Instagram le 24 octobre. Sheeran a commencé son message en disant qu’il avait été testé positif pour COVID-19 et qu’il s’auto-isole et suit les directives du gouvernement. Il a poursuivi en partageant que son diagnostic signifie qu’il ne sera pas en mesure de « faire avancer ses engagements en personne pour le moment ». Sheeran participera toujours à diverses interviews et performances, mais elles ne seront menées ou interprétées que depuis son domicile pour le moment. Le chanteur a terminé son message en écrivant : « Je m’excuse auprès de tous ceux que j’ai laissés tomber. Soyez prudent tout le monde. »

Sheeran a pas mal d’engagements en préparation puisque son nouvel album, =, est sorti le 29 octobre. L’un de ces engagements n’a été annoncé que récemment par Saturday Night Live. Lors de l’émission de samedi dernier, animée par l’ancien acteur Jason Sudeikis, la série NBC a annoncé que Sheeran serait l’invité musical de l’épisode du 6 novembre animé par la star de Succession Kieran Culkin. Bien que cette date soit dans moins de deux semaines, on ne sait pas si Sheeran sera assez bien pour participer à l’épisode. « SNL est en train de le découvrir. Ed pourrait même se produire à domicile ou les producteurs réserveront un nouvel invité musical », a déclaré une source à ET. Sheeran était également un mentor musical sur les épisodes de cette semaine de The Voice, et heureusement, son segment a été filmé à l’avance.

Sheeran a annoncé qu’il sortirait son nouvel album, =, en août. Selon Billboard, l’interprète de « Shape of You » a déclaré que l’album est « un disque vraiment personnel et qui compte beaucoup pour moi ». Il a ajouté: « Ma vie a beaucoup changé au cours des dernières années – je me suis marié, je suis devenu père, j’ai vécu une perte, et je réfléchis à ces sujets au cours de l’album. Je le vois comme mon record de passage à l’âge adulte, et j’ai hâte de partager ce prochain chapitre avec vous. »