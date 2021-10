Elton John et Bruce Springsteen apparaissent dans la nouvelle bande-annonce de Brian Wilson Doc

Une nouvelle bande-annonce pour le prochain documentaire de Brian Wilson, Longue route promise, est sorti aujourd’hui, mettant en vedette Elton John et Bruce Springsteen épilation poétique sur leur amour des Beach Boys.

Le film devrait arriver dans les cinémas et les services de vidéo à la demande le 19 novembre. Avec d’autres sommités musicales, le clip montre également le titulaire Wilson, réfléchissant à sa vie et à sa carrière avec l’un des plus grands groupes musicaux de l’histoire américaine. .

« Brian vient de jeter le livre de règles, vous a fait sortir d’où vous étiez et vous a emmené dans un autre endroit », reflète John dans la nouvelle bande-annonce.

« Il n’y avait pas de plus grand monde créé dans le rock and roll que les Beach Boys, le niveau de musicalité, je pense que personne n’y a encore touché », ajoute Springsteen.

Réalisé par Brent Wilson, Brian Wilson: Long Promised Road offre un regard révélateur sur les exploits musicaux de Wilson, ses obstacles personnels et son vaste impact culturel.

Avec John et Springsteen, le film comportera également des interviews de Nick Jonas, Linda Perry, Taylor Hawkins des Foo Fighters, et plus encore.

Mais le véritable point culminant du film sera une série d’interviews que Wilson a réalisées avec l’ancien rédacteur en chef de Rolling Stone, Jason Fine.

Dans le clip, Fine explique à quel point Wilson, typiquement timide face aux médias, n’aime pas beaucoup les interviews expansives et préfère conduire et écouter de la musique, ce que les deux font, alors qu’ils visitent de nombreux points de repère de la vie de Wilson, y compris la maison d’enfance des Beach Boys et la plage où le groupe a tourné la couverture de leurs débuts en 1962, Surf Safari.

Long Promised Road comportera également une nouvelle chanson, « Right Where I Belong », que Wilson a réalisée avec Jim James de My Morning Jacket pour le film. Le documentaire comprendra également des apparitions de son compatriote Beach Boy Al Jardine, Don Was, Jakob Dylan et Gustavo Dudamel.

Wilson a également récemment partagé une nouvelle interprétation du Les garçons de la plage classique « Bonnes vibrations, extrait de son prochain album, A mon piano, qui voit Wilson revenir à son incroyable recueil de chansons pour enregistrer de nouvelles interprétations dans leur forme la plus pure, seul au piano.

Ce mois d’octobre marque le 55e anniversaire de la sortie originale du morceau, et plus tard en octobre 66, il a marqué pour les Beach Boys leur premier single n ° 1 au Royaume-Uni.

At My Piano sort le 19 novembre et est disponible en précommande.