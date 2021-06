Elton John et Dolly Parton rejoignent la programmation d’iHeart “Impossible d’annuler la fierté”

iHeartMedia et P&G ont annoncé que Kylie Minogue, Leslie Odom Jr., Olly Alexander de Années et années, et Yola rejoindra les artistes précédemment annoncés Bebe Rexha, Brothers Osborne, Hayley Kiyoko, Jasmine Mans, JoJo Siwa, P!NK, Regard, Tate McRae et Troye Sivan pour le programme de secours “Can’t Cancel Pride” le 4 juin à 21 h.

Le flux d’une heure présentera également des moments spéciaux de tant de membres et de défenseurs de la communauté LGBTQ +, y compris les apparitions nouvellement annoncées de Brandi Carlile, Dolly Parton, Elton John, Karamo Brown et Tan France de Queer Eye, Pete et Chasten Buttigieg, rejoignant les apparitions précédemment annoncées de Busy Phillips, Demi Lovato, Gus Kenworthy, Jennifer Hudson, Lil Nas X, Marshmello, Mj Rodriguez, Nina West, Ricky Martin et plus encore.

Hébergé par la personnalité à l’antenne d’iHeartMedia Elvis Duran et l’auteur-compositeur-interprète Bebe Rexha, “Can’t Cancel Pride” réunira certains des plus grands noms de la culture et du divertissement et s’inspirera des lettres de PRIDE symbolisant le pouvoir et le but , Respect et relations, Individualité et intersectionnalité, Danse et défi, et Égalité et tout le monde.

Alors, que peuvent attendre nos membres LGBTQ+, nos amis, notre famille et nos supporters de « Can’t Cancel Pride » ? Une vraie fête pour la communauté LGBTQ+ – et en voici un petit aperçu.

Dolly Parton accueillera tout le monde au 2021 « Can’t Cancel Pride » avant que Troye Sivan avec Regard et Tate McRae ne montent sur scène pour lancer l’événement avec une performance de « You ».

Animatrice, Bebe Rexha interprétera son nouveau single “Sacrifice”. De plus, Leslie Odom Jr. interprétera “Without You” dans un moment spécial aux chandelles pour se souvenir du 5e anniversaire du massacre du Pulse Nightclub et des âmes qui y ont été perdues.

La finale du spectacle comportera un message spécial d’Elton John alors qu’il rend hommage à JoJo Siwa pour être une jeune pionnière dans la communauté, avant qu’elle n’interprète une interprétation spéciale de sa chanson “Boomerang”.

La célébration et la collecte de fonds commencent à 21 h sur la chaîne Roku, Revry et TikTok, YouTube et Facebook d’iHeartRadio, PrideRadio.com d’iHeartRadio, sur les stations de radio iHeartMedia à l’échelle nationale et sur l’application iHeartRadio. L’événement sera disponible sur demande tout au long du mois de la fierté jusqu’au 30 juin sur The Roku Channel, Revry, YouTube et Facebook d’iHeartRadio.

Visitez PrideRadio.com pour plus d’informations.