Elton John et Dua Lipa sortent une chanson en collaboration

Cette collaboration est née après que Dua Lipa a demandé à Elton John, via Instagram, de partager ses expériences au célèbre club new-yorkais Studio 54, avant que la chanteuse ne joue dans le concert du Studio 2054 en novembre dernier, avec lequel elle a présenté son dernier album ” Club Future Nostalgia “. .

Là, “l’étincelle a sauté” et le chanteur a même “participé en tant qu’invité au live stream” du Studio 2054, auquel Dua Lipa a correspondu en se produisant aux Elton John Academy Awards, dédiés à la lutte contre le sida, qui ont permis de récolter 3 millions de dollars. .

Malgré les restrictions et les distances imposées par la pandémie de coronavirus, les deux ont continué à travailler ensemble pour créer une “nouvelle musique”.

“Le résultat de ces sessions est certainement à la hauteur du battage médiatique. ‘Cold Heart’ est une chanson immédiatement reconnaissable et, en même temps, complètement contemporaine, un thème moderne bourré de pistes, basé sur quatre classiques d’Elton savamment mixés par le groupe. Le groupe d’électronique australien PNAU”, a souligné EMI.

Les chansons en question sont “Kiss The Bride” (de l’album “Too Low For Zero”), “Rocketman” (“Honky Chateau”), “Where’s the Shoorah?” (“Blue Moves”) et “Sacrifice ‘(” Healing Hands “).

PNAU et Elton John ont collaboré dans le passé, lorsqu’ils ont atteint le numéro un des charts britanniques en 2012 avec l’album “Good Morning to the Night”.

Dans la note, le compositeur britannique a reconnu que “les 18 derniers mois ont été durs”, mais se réjouit que, “en n’étant pas sur la route”, il a eu plus de temps pour “retourner” à ses racines “en tant que musicien de studio” et collaborer “avec des artistes merveilleux”.