Elton John et Dua Lipa teasent “Cold Heart (Pnau Remix)”

Elton John s’est rendu sur Twitter aujourd’hui pour annoncer son dernier single, “Cold Heart (Pnau Remix)”, avec Dua Lipa. La chanson devrait sortir vendredi prochain.

dit Elton, “Je suis tellement excité de pouvoir enfin vous dire que j’ai un nouveau single avec @DUALIPA ‘Cold Heart (@pnau Remix)’, qui sort ce vendredi – j’ai hâte que vous l’entendiez tous!”

Sir Elton et Dua Lipa se réunissent après avoir joué ensemble à une soirée Oscar virtuelle en mars 2021. “Cette année, nous organisons pour la première fois virtuellement notre Oscar Party chez les gens pour une soirée inoubliable avec David, moi-même, notre cher ami Neil Patrick Harris et l’incroyable Dua Lipa ainsi que de nombreux noms surprises fabuleux.” John a déclaré dans un communiqué.

Dua Lipa a ajouté : « C’est un tel honneur de faire partie de l’une des fêtes les plus emblématiques des Oscars et je suis vraiment fier de soutenir la Elton John AIDS Foundation pour aider à lutter contre la stigmatisation qui existe autour du VIH alors que nous devons construire une école maternelle et un monde plus tolérant ensemble. Et partager la scène avec Elton John sera un rêve devenu réalité !

Le mois dernier, Apple Music a célébré 300 épisodes et 6 ans d’Elton John’s Rocket Hour, l’une des émissions de radio les plus anciennes diffusée sur Apple Music radio, avec une célébration de plusieurs jours avec des interviews spéciales et une programmation sur Apple Music 1, Apple Music Hits et Apple Music TV, qui a mené jusqu’à l’épisode marquant.

“La Rocket Hour d’Elton John a été une expérience musicale vraiment révolutionnaire”, a déclaré Zane Lowe, co-responsable des relations avec les artistes et animateur radio d’Apple Music. « Tous ceux qui connaissent Elton savent à quel point il est dévoué aux artistes et à la nouvelle musique. L’entendre en parler est tellement inspirant car il parle de l’expérience de sa carrière légendaire, mais sans perdre ce sentiment d’être un fan. Cette étape touche vraiment mon cœur, félicitations mon ami !

Précommandez « Cold Heart (Pnau Remix) ».