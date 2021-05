Elton John fait équipe avec des années et des années sur “ C’est un péché ”

Suite à leur interprétation du classique des Pet Shop Boys «It’s a sin» aux BRIT Awards, Elton John et Years & Years ont officiellement publié une nouvelle version d’Olly Alexander’s couverture brillante.

Produit par Stuart Price (The Killers, Madonna, Scissor Sisters, Dua Lipa) et Pet Shop Boys, le single donne un ton sombre avec la voix et le piano incomparables d’Elton et la voix mélancolique d’Olly, avant de se dévoiler comme un hymne euphorique et remplissant le sol.

La collaboration et la performance ont été inspirées par la série télévisée à succès de Russell T Davies, It’s a Sin, une série en cinq épisodes se déroulant dans les années 1980 à Londres pendant l’épidémie de sida, mettant en vedette Alexander dans le rôle principal.

Le single est à l’appui de la Fondation Elton John AIDS. Fondée en 1992, la Elton John AIDS Foundation est l’une des principales organisations indépendantes de lutte contre le sida au monde.

Elton et son mari, le cinéaste David Furnish, recevront également des Lifetime Achievement Awards à AIDS Walk: Live at Home 2021, un événement de collecte de fonds virtuel organisé par le GMHC de New York et la AIDS Walk San Francisco Foundation. L’événement sera diffusé le dimanche 16 mai à 13 h HE / 10 h HNP sur les chaînes de télévision locales et sur les services de diffusion en continu.

Organisée en ligne en raison des restrictions actuelles de Covid-19, la cérémonie combinera sept événements AIDS Walk de villes du pays – Austin, La Nouvelle-Orléans, San Francisco, Seattle, New York, Milwaukee et Los Angeles – en un seul spectacle de collecte de fonds.

John et Furnish travaillent depuis longtemps avec des groupes de défense pour lutter contre l’épidémie de sida. En 1991, John a contribué au lancement de la première marche contre le sida à Atlanta, en Géorgie. Furnish est actuellement président de la fondation de son conseil d’administration.

En plus de remettre à John et Furnish leurs prix, Marche contre le sida: vivre à la maison 2021 comprendra des apparitions de Billy Porter, Ann-Margret, Danielle Brooks, Heather Headley, Rita Moreno, Tony Goldwyn, Liz Callaway, Alex Newell, Rosie Perez, Carson Kressley, George Takei et des concurrents de RuPaul’s Drag Race.

Achetez ou diffusez en streaming «C’est un péché» d’Elton John And Years & Years.