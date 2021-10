Elton John fait une admission réconfortante à propos de sa famille au milieu d’une tournée d’adieu

Elton John s’apprête à dire au revoir à la scène, pour de bon cette fois. Le chanteur et musicien légendaire a déclaré à Today Show qu’il était temps pour lui de passer du temps avec sa famille. John, 74 ans, a déclaré à l’émission matinale emblématique du vendredi 22 octobre que ses prochains spectacles. La tournée mondiale d’adieu Yellow Brick Road sera définitivement la fin, et il a hâte.

« Ils vont bientôt devenir des adolescents », a déclaré John à l’animateur de Today Show, Carson Daly. Les fils de John, Zachary, 10 ans – et Elijah, 8 ans – qu’il partage avec son mari, David Furnish. « J’ai besoin d’être avec eux.

« J’aurai 76 ans [when the tour is over] », a ajouté John, expliquant la nécessité de sa carrière de performance. La tournée a été reportée au printemps 2023 en raison de la pandémie de coronavirus ainsi que d’une blessure à la hanche que Joh a subie pendant la crise sanitaire.

John exprime à quel point il est important pour lui de passer du temps avec sa famille. Son âge, couplé à une pandémie de santé mondiale, l’a aidé à mettre les choses en perspective. « Je ne sais pas combien de temps il me reste sur cette terre après cela. Vous savez, j’ai eu assez d’applaudissements », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas continuer à voyager. Je ne veux pas être loin de ma famille. »

L’artiste d’origine britannique a connu une sorte de résurgence de carrière grâce à son récent album The Lockdown Sessions, qui présente des collaborations avec des artistes populaires tels que Lil Nas X et Miley Cyrus, pour n’en nommer que quelques-uns.

« Tout m’excite, juste, vous savez la vie que j’ai eue, la carrière que j’ai eue, la famille que j’ai », a déclaré John à propos de la collaboration avec de nouveaux artistes et de la réceptivité positive qu’il a reçue. « Chaque jour est un bonus. Je suis sobre, je suis propre et je peux apprécier la vie selon les conditions de la vie. »

Avec sa nouvelle musique, John a admis qu’il était « tellement excité d’aller jouer à nouveau devant des gens », ajoutant que « la réaction des fans » faisait « sauter son âme ».

« Je veux dire, vous ne pouvez pas inventer la vie parfois », a déclaré le quintuple lauréat d’un Grammy à propos de son nouvel album en collaboration à succès, The Lockdown Sessions. « C’était juste pour moi de jouer sur les disques d’autres personnes, et ça s’est transformé en un album. La nouvelle musique est là où se trouve l’avenir », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de bêtises, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses, qui ne voient parfois pas le jour. Alors j’essaie de lui donner le plus grand coup de pouce possible, et j’adore ça. »