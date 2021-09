Elton John invite Dua Lipa, Stevie Wonder et plus à des «sessions de verrouillage»

Elton John a annoncé un nouvel album de collaborations avec certaines de ses collègues stars mondiales, intitulé Les séances de confinement et sorti le 22 octobre via EMI Records. Il comporte des noms tels que Dua Lipa, Stevie Wonder, Stevie Nicks, Gorillaz et Miley Cyrus.

Certaines pistes du plateau ont été enregistrées à distance, et d’autres dans des conditions strictement distanciées. L’idée a émergé après qu’Elton a été contraint de mettre en place sa tournée record de trois ans Farewell Yellow Brick Road en attente à cause de la pandémie. Un certain nombre de projets ont commencé à se présenter via son soutien continu aux nouveaux artistes et morceaux préférés de son émission Rocket Hour sur Apple Music. Le résultat est l’un des albums les plus audacieux et les plus intéressants de sa carrière d’enregistrement épique.

Les Lockdown Sessions, comme Elton a appelé le disque, l’ont vu revenir à ses racines en tant que musicien de session, un défi qu’il a relevé avec des résultats remarquables. L’album démarre avec le single actuel “Cold Heart (PNAU Remix)” avec Dua Lipa, basé sur ses tubes classiques “Sacrifice” et “Rocket Man”. Il se fraie un chemin à travers de nombreux genres, tous maîtrisés avec la finesse de ce musicien accompli et fan de musique insatiable.

La sortie de 16 pistes présente plus de 20 artistes sur dix enregistrements inédits et une liste d’invités de contributeurs que seul Elton pouvait commander et rassembler. Il ne couvre pas seulement les genres, mais les générations, les cultures et les continents.

“La dernière chose à laquelle je m’attendais pendant le verrouillage était de faire un album”, a déclaré Elton. «Mais, au fur et à mesure que la pandémie avançait, des projets ponctuels ont continué à surgir. Certaines des sessions d’enregistrement devaient se faire à distance, via Zoom, ce que je n’avais évidemment jamais fait auparavant. Certaines sessions ont été enregistrées dans le cadre de règles de sécurité très strictes : travail avec un autre artiste, mais séparés par des écrans de verre.

«Mais tous les morceaux sur lesquels j’ai travaillé étaient vraiment intéressants et diversifiés, des trucs complètement différents de tout ce pour quoi je suis connu, des trucs qui m’ont fait sortir de ma zone de confort vers un tout nouveau territoire. Et j’ai réalisé qu’il y avait quelque chose d’étrangement familier à travailler comme ça. Au début de ma carrière, à la fin des années 60, j’ai travaillé comme musicien de session. Travailler avec différents artistes pendant le confinement m’a rappelé ça. J’avais bouclé la boucle : j’étais à nouveau un musicien de session. Et c’était quand même génial. »

Précommandez The Lockdown Sessions, qui sortira le 22 octobre.

La tracklist complète de The Lockdown Sessions est :

Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

Elton John, Young Thug & Nicki Minaj – Je t’aime toujours

Surfaces exploit. Elton John – Apprendre à voler

Elton John & Charlie Puth – Après tout

Rina Sawayama & Elton John – Famille choisie

L’exploit de Gorillaz. Elton John & 6LACK – Le fantôme rose

Elton John & Years & Years – C’est un péché (mix de portée mondiale)

Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo et Chad Smith – Rien d’autre n’a d’importance

Elton John & SG Lewis – Orbite

Elton John & Brandi Carlile – Des choses simples

Jimmie Allen & Elton John – La beauté dans les os

Lil Nas X feat. Elton John – L’un de moi

Elton John & Eddie Vedder – Billet électronique

Elton John & Stevie Wonder – Ligne d’arrivée

Elton John & Stevie Nicks – Voiture volée

Glen Campbell & Elton John – Tu ne vas pas me manquer