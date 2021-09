Elton John, le prince Harry, Meghan et bien d’autres s’expriment pour la planète

A New York, à Central Park, ils se produiront également Jeu froid, Jennifer Lopez et Lizzo. Les le prince harry et Meghan ils étaient au concert. De son côté, le Greek Theatre de Los Angeles a reçu Adam Lambert, Demi Lovato et UNE RÉPUBLIQUE. Des spectacles télévisés ont également été diffusés, comme ceux de Andrea Bocelli de Toscane et de Bts de Séoul.

Les bénéfices étaient visibles sur Apple Music, Apple TV App, YouTube, Twitter, ainsi que via différentes stations (TF1/TMC en France, TV Azteca au Mexique, la BBC au Royaume-Uni, ABC, ABC News Live, iHeartRadio, Hulu , The Roku Channel, FX et Time aux États-Unis).

Ed Sheeran nous a rejoint depuis Paris. (Instagram / Citoyen du monde)

Derrière cet événement se trouve Citoyen global, qui est décrit comme un “mouvement de citoyens engagés”, dirigé par Hugh Evans, un australien “prodige dans le monde de la philanthropie”, selon le New York Times.

Global Citizen est toujours présent aux grands événements, comme lors de Vax Live, au printemps à Los Angeles, un concert en faveur de la vaccination contre le covid-19 (et contre la désinformation).

Jennifer Lopez et les Foo combattants puis est monté sur scène tandis que le président américain Joe Biden, les papa Francisco, les acteurs Ben affleck et Sean Penn, entre autres, ils ont envoyé des messages vidéo.