Elton John obtient la huitième place au Royaume-Uni avec « Cold Heart (Pnau Remix) »

Elton John a réalisé son premier single n°1 au Royaume-Uni depuis 16 ans, et huitième au total, avec sa collaboration avec Dua Lipa, « Cold Heart (Pnau Remix) ». La piste grimpe au sommet du classement officiel des célibataires après trois semaines consécutives au numéro 2.

Ses ventes hebdomadaires dans les charts de 64 000 comprennent 5,9 millions de flux et 5 000 ventes physiques sur un seul CD en édition limitée. Le dernier numéro 1 britannique d’Elton est venu via son apparition sur 2PacLe single posthume de 2005 « Ghetto Gospel ». La collaboration avec Elton est également le troisième hit-parade britannique de Dua Lipa, après « New Rules » et « One Kiss » (2018) en 2017.

L’ascension de « Cold Heart (Pnau Remix) » au n°1 met fin au règne de quatre semaines de l’ami d’Elton, Ed Sheeran, avec son single « Shivers ». Plus tôt cette semaine, Sheeran suppliait les fans de musique de donner à Elton un nouveau best-seller à sa place. Il a tweeté : « @eltonjohn est si près de me faire tomber de la première place au Royaume-Uni. Ce sera son premier numéro un en près de vingt ans et je veux vraiment que cela se produise.

Plus de cinq ans après son premier tube avec « Your Song », Elton a atteint son premier numéro 1 au Royaume-Uni tant recherché avec son duo avec Kiki Dee, « Don’t Go Breaking My Heart », en 1976. Il a ensuite dû attendre jusqu’en 1990 pour son premier solo n°1 avec « Sacrifice »/« Healing Hands ».

Sa version de 1991 de « Don’t Let The Sun Go Down On Me » avec George Michael a atteint le numéro 1 et il a de nouveau réalisé l’exploit en 1997 avec « Bougie dans le vent 1997 » et « Quelque chose sur la façon dont vous regardez ce soir. » Ses autres best-sellers étaient un remake de 2002 de « Sorry Seems To Be The Hardest Word » avec le boys band Blue; un remix de 2003 de « Are You Ready For Love », à l’origine de l’EP Thom Bell Sessions ; et le single de 2005 avec 2Pac. Jean était aussi récemment confirmé par l’Official Charts Company en tant que premier artiste à figurer dans le Top 10 britannique au cours de chacune des six décennies différentes.

